Marta Riesco confirma que su venganza contra Rociíto ya se ha ejecutado

Desde que Marta Riesco empezó una relación con el ex de Rocío Carrasco, Antonio David, constantemente está en el punto de mira. Sobre todo, cuando comenzó a emitirse la segunda parte de la docuserie de Rociíto, En el nombre de Rocío.

Y, aunque no le afecta directamente a ella, sí que podría seguir perjudicando a su pareja. Por otro lado, Marta Riesco tiene sus rencillas con la hija de 'la más grande' por una supuesta llamada telefónica que se produjo.

Hace unos meses, la cantante de No tengas miedo aseguraba que Rociíto la llamó por teléfono con el objetivo de colaborar con ella profesionalmente.

"Cuando yo estaba con Antonio David, enfadada, recibo una llamada del director de una revista muy conocida. Y cuando me llama me dice que hay alguien que quiere hablar conmigo y esa persona es Rocío Carrasco", empezaba relatando Riesco.

| Telecinco

Tras ser desmentida por el propio director de Lecturas, uno de los protagonistas de esta historia, y varios medios, los lazos que había entre Marta y la televisión se rompieron definitivamente.

Desde entonces, Marta siente un gran rencor por Rociíto por todo lo que le ha hecho sufrir a su pareja y, además, por no respaldar su versión. Por estos motivos, quiere que se desmienta a Rociíto en todo como lo hicieron con ella.

Todo indica que Marta se siente dichosa por lo que sucedió hace unos días en un importante programa de Telecinco. Y es que un destacado exmiembro familiar de Carrasco dio su testimonio, provocando que se pusiera en duda la versión de esta.

Raquel Mosquera contra Rociíto

Marta Riesco vio cómo el pasado domingo, 19 de junio, una persona que era allegada a Rociíto relataba su propia versión. El personaje en cuestión se trató de Raquel Mosquera, viuda de Pedro Carrasco, que colabora esporádicamente en Viva la Vida.

Tras ver la emisión de los primeros episodios de la docuserie, Raquel no pudo evitar cargar duramente contra la hija de su marido fallecido. Una decisión que habrá hecho feliz, sin duda, a Marta porque se puso entre las cuerdas a Rociíto.

"No te tengo miedo, no tengo poderío ni amigos, pero la verdad tiene un único camino y yo sé que Pedro te quería mucho. Tú no le demostraste el mismo cariño. Si quieres, denúnciame", decía tajantemente mirando a la cámara.

| Telecinco

Además, recordó uno de los episodios más duros que vivió junto a Pedro: cuando presenció el momento en que el exboxeador y la hija de este tuvieron una fuerte discusión. Una pelea que provocó que ambos estuvieran un período de tiempo sin dirigirse la palabra.

"Él mismo, ese día y en esos momentos, se dio cuenta de que había perdido a su hija. Y de la rabia y de la impotencia que tenía se fue así (conduciendo en zigzag)". "Eso ocurrió y lo tengo grabado en mi corazón y en mi cabeza”, explicó la peluquera.

Marta Riesco, feliz porque se corrobore la versión de Raquel Mosquera

Una de las colaboradoras del programa, Marisa Martín Blázquez, corroboró la versión de Mosquera cuando contó una conversación privada que tuvo con Pedro Carrasco, con quien tenía un vínculo muy estrecho.

"A mí Pedro me dijo que quien le había convencido para ir a visitar a su hija fue Raquel. No veía la manera, la llamaba y siempre le ponía excusas". "Siempre le decía que quería que se vieran solos y ella decía que tenía que estar su pareja delante. Entonces, Raquel le convenció", confesó la periodista.

Además, dicho encuentro se produjo con la excusa de que el exboxeador iba a llevar los regalos de Reyes a sus nietos. "Él salió de ahí disgustadísimo porque tuvo una gran bronca con su hija que le dolió muchísimo. Salió de ahí muy nervioso, muy asustado. Le daba la sensación de que era una relación irrecuperable", relató Marisa.

Sin duda alguna, una confesión que provocó que Raquel Mosquera se emocionara al recordar esos momentos.

"Te lo agradezco, es la verdad de lo que ocurrió aquella noche". "Lloro porque igual yo no tenía que haberle convencido de llevar los regaloas para que él no se hubiese disgustado. Esa es la espinita que tengo clavada desde hace años", concluyó.

Marta Riesco, en shock tras ver el rencor de Rociíto hacia Raquel

Pero no solo la peluquera se encargó de desmentir a Rociíto respecto a la relación que tenía con su padre. También confesó que la hija de 'la más grande' tenía un rencor hacia Raquel desde el momento en que empezó una relación con Pedro Carrasco.

| Telecinco

"Cuando murió Pedro, yo le pedí a la persona que arregló todo el papeleo que le dijera a Rocío que quería hablar a solas con ella". "Yo solo quería darle un abrazo y saber que se arrepentía de la discusión que había tenido con su padre".

"El que llevaba el papeleo me dijo que me olvidara de ella, que no me quería para nada", afirmó la colaboradora de Viva la Vida.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Sin duda alguna, unas versiones que se alejan de lo que ha contado, por el momento, Rociíto. A Marta Riesco le habrá gustado que la viuda del exboxeador haya perjudicado a la exmujer de Antonio David.

Y es que la cantante no podría superar que, por culpa de Rociíto, perdió el papel que se habría labrado en televisión. Por este motivo, está más que dichosa por el hecho de que se haya puesto en duda a su enemiga.