Marta Riesco confirma que Antonio David Flores es pasado porque ya hay un nuevo novio

Marta Riesco es uno de los rostros del momento y tiene muchas novedades que contar. Sin embargo, se mantendrá al margen una buena temporada porque ahora hay otra protagonista.

Olga Moreno por fin se ha animado a confirmar los rumores sobre su relación con Agustín Etienne. Hace semanas que se rumorea que la ex de Antonio David y su representante podrían haber dado un paso más en su relación, algo que ya es una realidad.

Marta Riesco sabe que la verdad ya está encima de la mesa. Olga Moreno ha hablado como nunca sobre su nueva ilusión, algo que el entorno cercano a la malagueña ya sospechaba desde hace tiempo.

"Dos personas cercanas a ella lo confirman. No sé si están ahora o no, pero a mí me han contado que sí", insinuaba Kiko Matamoros. "A mí me confirman esta noticia antes de entrar en Supervivientes".

Sin embargo, amigas íntimas de Olga como Marta López evitaron entrar en detalles sobre el tema.

"Hace dos meses salió el rumor y se lo dije a Olga. Ella me dijo: 'Qué va, es mentira'. El domingo me llamó un compañero y me preguntó si era verdad", explicaba la colaboradora al respecto.

"Yo hablé con ella y ella me contestó: 'No voy a entrar en eso'. Yo he salido con ella y con Agustín un montón de veces. No sé si están juntos. No se lo he querido preguntar directamente. Ella cuando viene a Madrid se ha quedado en mi casa".

Sin embargo, parece que ahora la eterna amiga de Rociíto se ha animado a dar un paso al frente. "He encontrado a un hombre que me hace feliz", confiesa emocionada en la portada de la revista Semana.

De hecho, sostiene que Etienne "ha sido fundamental en el proceso que ha vivido y se ha convertido en un pilar para ella".

"Me encanta cómo es, su forma de ser y su forma de tratarme", asegura sobre el hombre que la ha ayudado a recuperar la sonrisa.

Aunque, por otro lado, también deja claro que su historia no nace hace dos meses. "Fue hace muy poco, de verdad. Me hubiera gustado contarlo más adelante, aún es pronto", alega manteniéndose precavida.

Marta Riesco tiene oportunidad de conocer la verdad

"Yo desde hace algunos meses le tiraba los tejos. Tras mi separación, empecé a pasar más tiempo en Madrid y salíamos con sus amigos, mis amigas... Le decía que algún día terminaríamos juntos, aunque él se reía de mis ocurrencias", explica Moreno.

Fue la propia Olga Moreno la que se animaba a pedirle una cita, a raíz de lo cual comenzaba su bonita historia de amor.

Una historia sobre la que se atrevía a opinar hasta la propia Marta Riesco, que desea lo mejor a la nueva pareja.

"Yo lo que espero es que esté súper feliz, porque mi felicidad es que todo el mundo esté bien y si todos estamos enamorados, pues mejor", señalaba.

Es más, se muestra bastante dispuesta a entrevistar a Olga Moreno y a Agustín Etienne: "Yo entrevistaría a todo el mundo, porque nunca tengo miedo a nada".

Y también hablaba abiertamente sobre sus planes de futuro con Antonio David. "Lo complicado es decir que no te quieres casar con la persona con la que estás, porque habrá algún motivo. Pero si yo estoy súper enamorada, ¿cómo no me voy a querer casar?", dejaba caer.

Además, no dudaba en insinuar que le encantaría que Olga Moreno también vuelva a casarse, lo que implicaría firmar los papeles del divorcio y dejarle el camino libre al padre de su hija. "Eso se lo tenéis que preguntar a ellos, porque yo ya no hablo sobre eso".

