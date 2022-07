Marta López da un paso al frente y le confiesa a su novio que todo era un engaño

Marta López Álamose acaba de enterar del gran engaño de Sálvame. Durante la última intervención de su pareja, el programa ha quedado retratado.

No es ningún secreto que la modelo no está pasando, precisamente, por uno de los mejores momentos de su vida. Y es que su debut, en televisión, no ha sido como ella esperaba.

Hace unos meses,la novia de Kiko Matamoros dio un paso al frente y se convirtió en la defensora del colaborador de Telecinco mientras este participaba en la última edición de Supervivientes.

Durante todo este tiempo, Marta López Álamo ha confesado, en varias ocasiones, que no se sentía cómoda en este medio y que, a diferencia de los otros defensores, no sabía cómo reaccionar en momentos complicados.

Así que la salida de su chico fue todo un respiro para ella, aunque las polémicas no se quedaron ahí. Tras salir expulsado, Matamoros comenzó una guerra contra todos aquellos que habían criticado su concurso.

Pero, sin duda, la peor parte se la llevó Lydia Lozano. Y es que la pareja de Marta López Álamo acusó a la periodista de haber traicionado a la modelo. Ahora, la influencer se acaba de enterar del último gran engaño de Sálvame y su pareja no ha tenido ningún problema en hacerlo público.

Marta López Álamo no se lo puede creer

Marta López Álamo se ha quedado de piedra después de ver hasta dónde están dispuestos a llegar con tal de subir las audiencias de Sálvame. Este lunes, 18 de julio, este programa vespertino de Telecinco quiso homenajear a uno de los concursos televisivos más famosos de la historia. Coincidiendo con el aniversario de ¿Qué apostamos?, la dirección del formato preparó un juego muy especial.

Sin previo aviso, una charanga de músicos interrumpió el ritmo del programa para dar por comenzado el desafío. Raúl, uno de los redactores de La Fábrica de la Tele, entró en el plató con una divertida misión.

"Precisamente hace casi 30 años desde que arrancó ¿Qué apostamos?, tengo un reto que os voy a proponer a uno de vosotros", comenzó diciendo el periodista.

"Todos sabemos cómo terminaba el programa en la ducha. Uno de vosotros va a terminar en la ducha. En esta urna, tengo siete papeles con el nombre de cada colaborador. Necesito una mano inocente del público".

En ese momento, una persona del público sacó un papel de la urna con el nombre de Lydia Lozano. La que ha sido confidente de Marta López Álamo durante los últimos meses tuvo que escoger entre tres retos.

Finalmente, la periodista aceptó el desafío que le obligaba a buscar a 20 personas que acudieran a las instalaciones de Mediaset España vestidas como ella.

Pero las cosas se empezaron a torcer cuando la dirección hizo pública la segunda norma del juego. "Tienes que elegir un colaborador, por si ganas el reto, para que se duche por ti", le comentó Raúl. "Elijo a Kiko Matamoros", aseguró la comunicadora.

Como era de esperar, al novio de Marta López Álamo no le gustó nada esta decisión e intentó frenar el juego de todas las formas posibles. "Yo creo que tengo suficiente plancha esta tarde", aseguró el exsuperviviente.

"Le recomendaría a la dirección que no jugase tan sucio, porque a lo mejor también me tengo que ir de la lengua. Lydia, elige a otro por el bien del programa", amenazó a continuación.

En ese momento, la pareja sentimental de Marta López Álamo se levantó de su silla y, frente a las cámaras del programa, sacó de su bolsillo otro papel en el que ponía también el nombre de su compañera.

"Vamos a descubrir el puchero", aseguró el tertuliano. "No, no, Kiko, no", le pidieron la presentadora y el redactor. "Sí, sí, llévatelo corriendo, no vaya a ser que en todas ponga Lydia Lozano".