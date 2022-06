Marta López comete un error que no sabe si su novio Kiko Matamoros podrá perdonar

Marta López Álamo lleva tres años siendo la pareja de Kiko Matamoros. Desde que el colaborador de Sálvame se embarcó en la aventura de Supervivientes, la modelo e influencer tiene encomendada una tarea por parte de su pareja. Y no es otra que defenderlo en los platós de televisión o en cualquier evento cada vez que le preguntan por su concurso.

Sabedora de que la familia del tertuliano está ignorando las evoluciones de este en los Cayos Cochinos, Marta López ha tenido que dar un paso adelante.

Y es que hasta ahora, su vida se basaba en trabajar como modelo y publicitar diversas marcas en su cuenta de Instagram, donde suma la nada despreciable cantidad de 317 000 seguidores.

Marta López, la mayor defensora de Kiko

Aunque la joven era una novata en el medio televisivo, ha tenido que hacer un cursillo acelerado del mismo. Nunca le ha llamado la atención trabajar donde su novio lleva tantos años ganándose la vida. Pero ella sabía que no tenía más remedio que cumplir su cometido.

Debía estar ahí para que Kiko sea apoyado por los espectadores y llegue a esa esperada final con la que todos los concursantes sueñan. En los últimos días, hemos visto a Kiko Matamoros dar lo mejor de sí en las islas caribeñas.

A pesar de que comenzó con problemas físicos que hicieron saltar las alarmas a su pareja, el colaborador sabe que la gloria está cerca. Cada vez tiene más cerca ser coronado como el mejor de los supervivientes.

La modelo se ha metido en un 'charco' hablando de 'Supervivientes'

El pasado lunes, la modelo asistió a un acto publicitario y los reporteros le preguntaron, como no podía ser de otra manera, por el concurso de su chico. Así las cosas, la modelo ha dejado varios titulares de interés sobre el tertuliano de Sálvame.

Alguno de ellos tiene que ver con la relación tan complicada que Kiko mantiene con alguno de sus hijos, como es el caso de Anita Matamoros.

Así las cosas, la influencer se ha metido en un pequeño 'charco' hablando de un tema muy sensible para su pareja. Un asunto que seguro le acabará reprochando este cuando vuelva de Honduras dentro de unas semanas.

Marta, que visitó a su novio en la isla varios días, ha puesto de manifiesto que lo está haciendo genial. "Lo estoy viendo muy bien, esta semana genial, hoy ha pescado un pez con ayuda de Alejandro", sostenía.

Eso sí, no han sido todo halagos, ya que la modelo ha hecho cierta autocrítica del concurso. Algo que no es habitual en los defensores de los supervivientes.

"A lo mejor debería haber sobrepuesto las ganas de superarse como superviviente como está haciendo ahora. Y no ir con sus lesiones y limitaciones, decir como lo hacen otros me quedo tumbado, es lo que necesitaba", lamentaba.

Marta López comete el error que su pareja no le perdonará

"Por ejemplo, con el mono del tabaco, me dijo Tania que los primeros días no se podía hablar con él. Lo pasó mal, al final cualquier persona que fume lo entenderá, fumar tres paquetes diarios es mucho", argumentaba.

Aun así, Marta saca pecho por su pareja porque considera que se está viendo tal y como es en la vida real. "Yo lo conozco y al final yo me he enamorado de la persona, no el personaje. Ese es el Kiko que conozco y más, él todavía está reticente, pero bueno, puede dar mucho", ha dicho.

Lo que nadie esperaba es que la joven entrase en un tema espinoso como el de la relación de Kiko con sus hijos. Esta espera que el concurso sirva para un acercamiento con todos ellos. "Me alegraría de todo lo que pasara y que fuera positivo para todos", deseaba la modelo.