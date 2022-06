Marta López Álamo explica la ruptura de Kiko Matamoros y confiesa su decepción

Marta López Álamo, pareja de Kiko Matamoros desde hace tres años, se ha erigido como la única persona de confianza del colaborador de Sálvame. El madrileño la eligió para que la defendiera en los platós mientras él concursaba en Supervivientes.

Lo cierto es que Marta López Álamo tenía una misión entre ceja y ceja. Y no era otra que, durante el tiempo que el superviviente estuviese en Honduras, defenderle lo mejor posible para que llegase a la ansiada final del reality.

Hasta el momento, la modelo e influencer lo está consiguiendo, pero estos últimos meses no han sido un camino de rosas para ella.

Y es que Marta no está acostumbrada a trabajar en televisión y siempre ha dicho que le cuesta mucho mostrarse natural en un programa de máxima audiencia como Supervivientes.

Marta López Álamo no se encuentra cómoda defendiendo a su pareja

A pesar de que su novio se mueve como pez en el agua en el medio televisivo, su pareja sufre de lo lindo cada vez que se enciende el piloto rojo. Aunque las galas en las que ha estado defendiendo a su chico, la joven ha superado con notas dichas intervenciones, no ha tenido la misma suerte en Sálvame.

Y es que en el programa en el que trabaja su chico vio como un día Marta perdió los papeles. Esta abandonó el plató durante unos minutos tras verse superada por un tema sobre su pasado, y que no esperaba que saliese a relucir.

Desde ese día, la relación entre Marta López Álamo y Sálvame no ha sido lo mejor. Lo cierto es que desde aquella accidentada tarde, la joven no ha vuelto a pisar el plató de Telecinco.

En las últimas horas, la modelo ha vuelto a estar en boca de los colaboradores de Sálvame, y más concretamente en la del tocayo de su pareja. Este desveló unos mensajes que se intercambió con la joven sobre el reality de su novio.

"El programa no ha estado a la altura defendiéndole"

Marta López Álamo, tal y como comentaba el tertuliano madrileño, se lleva bien con este desde hace tiempo y suelen hablar de vez en cuando.

Este ha desvelado que la pareja de Kiko Matamoros le ha escrito varios mensajes dejándole claro que se siente decepcionada con el programa. "Me dice que el programa no ha estado a la altura defendiendo a Kiko", confesaba el madrileño ante la mirada atónita del resto de colaboradores.

"Dice que va a sentir tal decepción, que puede intuir que va a dejar el programa, viendo la decepción", ha dicho Hernández. "Él lo primero que hará será escuchar a Marta... y no lo vamos a volver a ver aquí", vaticinaba el colaborador ante la vuelta del tertuliano.

Marta López corrige en directo al colaborador de 'Sálvame'

Lo que ha ocurrido de forma inmediata es que Marta López Álamo ha vuelto a escribir al colaborador en pleno directo, desmintiendo que haya escrito tales mensajes. "Estoy flipando contigo. ¿En qué momento te he dicho yo eso?", le ha espetado Marta al colaborador, que ha explicado lo que ha sucedido.

"Yo no he dicho que tú hayas dicho que Kiko deje Sálvame, sino que por tus mensajes, me preocupa que se vaya a llevar la imagen de que no le hemos tratado bien. Tú ayer me pusiste: 'ya saldrá él y verá lo que hace porque estoy flipando con todo'", contaba este.

Marta López Álamo ha vuelto a escribirle para dejar claro su punto de vista y que no hubiera lugar a confusiones. "Estoy flipando con cómo me tratáis a mí a veces. Me está decepcionando eso", sentenció la joven.