Marta López Álamo desvela el secreto de sus relaciones íntimas con Kiko Matamoros

Desde que empezaran su relación, no ha habido día en el que Marta López y kiko Matamoros no sean noticia. La pareja tuvo que hacer frente a miles de críticas por sus cuarenta años de diferencia y demostrar de mil maneras que se querían. Lo hicieron en varios medios de comunicación: a través de la televisión y en varias portadas de revistas.

Hoy en día, su relación está más que consolidada. Pero parece que la pareja ha cogido el gusto a ser el centro de todas las miradas. Ya nada queda del antiguo Kiko Matamoros, receloso de su vida privada.

Ahora, es él mismo el que cuenta sus intimidades en televisión. Él y su prometida que, hace unas horas se ha convertido en viral por contar el secreto de sus relaciones sexuales. ¿Qué ha contado que ha revolucionado a la opinión pública?

Kiko Matamoros y Marta López, la pareja de moda

La sociedad ha normalizado que Kiko Matamoros empezara una relación con una mujer 40 años más joven que él. Le costó muchas críticas y opiniones dolorosas, pero hoy en día puede decir que Marta, es la mujer de su vida.

El colaborador aseguró en Supervivientes que pensó que su relación se acabaría al salir de la isla. Pero nada más lejos de la realidad porque la pareja está viviendo su mejor momento. Nada más salir de los Cayos Cochinos viajaron por Europa.

Su último viaje ha sido Nueva York donde Marta y Kiko se han hospedado en el mejor hotel de la ciudad. No han dudado en demostrar a sus seguidores a través de las redes que viven una auténtica luna de miel. Una que, por cierto, están a punto de celebrar después de que el tertuliano de Telecincopidiera matrimonio a la modelo.

“Por fin os cuento que hace unos días ocurrió esto. Algunos de nuestros amigos y familia lo sabían ya y lo queríamos compartir con vosotros. No me puede hacer más feliz casarme contigo: sí quiero, mi amor”, escribía Marta en sus redes.

Marta López cuenta sus intimidades con Kiko Matamoros

Los seguidores de Marta están acostumbrados a ver de todo en sus redes sociales. Sobre todo, cómo es su día a día con Kiko Matamoros, que es lo que más interesa a la opinión pública.

Sin embargo, la modelo ha contado algo sin tapujos que ha dejado a todos de piedra: la última vez que tuvo sexo con su prometido.

Sin tapujo alguno, Marta se ofrecía a contestar preguntas o dudas que tuvieran sus seguidores sobre ella. Con un “la última vez que…”, la modelo dejaba libre la imaginación de sus followers para que estos escribieran lo primero que se les ocurriera.

“La última vez que tuviste relaciones sexuales”, le preguntaban. Una pregunta un tanto incómoda que a cualquier famoso le hubiera dado reparo contestar menos a Marta. La joven con total normalidad aseguraba que había disfrutado en la cama con su chico tan solo unas horas antes.

Como era de esperar, esta respuesta ha traído consigo reacciones por parte de los internautas, pues han convertido esta respuesta en viral.

Las otras preguntas de Marta

La prometida de Kiko ha contestado más preguntas y entre tantas, una que ha llamado especialmente la atención. “¿Cuándo ha sido la última vez que has discutido con Kiko?”.

“Discusión fuerte ni me acuerdo, no solemos. Típico enfado tonto ni me acuerdo, pero hace bastante también”, respondía Marta. Unas declaraciones que dejan muy claro el buen momento por el que atraviesa el futuro matrimonio.