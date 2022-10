Marta López Álamo anuncia su boda con Kiko Matamoros y sucede lo peor

Marta López Álamo ha dado la noticia que todos estaban esperando: se va a casar con Kiko Matamoros, su novio desde hace tres años. Han recibido muchas críticas, pero el amor puede con todo y han demostrado estar por encima de sus detractores. Sin embargo, los rivales del colaborador no descansan y se han lanzado a las redes para hacer lo peor: se han burlado de él.

Marta López Álamo siempre ha explicado que la diferencia de edad que existe entre ella y el tertuliano no supone ningún problema. Han superado todos los obstáculos y han dejado claro que lucharán hasta el final para tener lo que se merecen: una bonita boda. El evento ha tardado en llegar, pues Kiko desveló que quería casarse hace más de un año.

| España Diario

Marta López tiene claro que no quiere formar parte de ciertos negocios, coquetea con la prensa del corazón, pero desde la distancia. Concede entrevistas en Lecturas, su revista de cabecera, aunque no quiere conceder entrevistas en Sálvame. Sin embargo, ahora que su enlace es un secreto a voces no tendrá más remedio que dar explicaciones.

Marta ha intentado mantenerse al margen de los conflictos de Kiko, pero siempre sale salpicada y no sabe cómo remediarlo. Ha heredado a los detractores del tertuliano, quienes le critican y le acusan de moverse por intereses mediáticos. Matamoros asegura que su novia no tiene necesidad de estar con él para ser famosa, pues es una modelo internacional.

Marta López Álamo manda un mensaje impactante

Marta López ha desfilado en las mejores pasarelas y ha vestido ropa de los diseñadores más relevantes del momento. No necesita al polemista para nada, su amor es completamente sincero y quiere formar una familia a su lado. En su momento explicó que quería casarse y después tendría un bebé porque es algo con lo que siempre ha soñado.

La influencer se sorprenderá al leer las opiniones de las redes sociales, hay personas que han sido bastante duras. Pero está acostumbrada y sabe que es el precio que debe pagar por mantener una relación con un rostro tan popular. No le importa lo que digan, de hecho ha anunciado su boda en Instagram porque también tiene muchos defensores.

“Por fin os cuento que hace unos días ocurrió esto, algunos de nuestros amigos y familia lo sabían y lo queríamos compartir con vosotros. No me puede hacer más feliz casarme contigo: sí quiero, mi amor”, ha escrito Marta. Las reacciones no han tardado en llegar y no todas son positivas, pero ellos saben que su historia es real.