Marisa Martín-Blázquez señala a la famosa suegra para explicar por qué ya no hay amor

Marisa Martín-Blázquez puede presumir de tener a sus espaldas una carrera plaga de éxitos, por eso es un referente para tantos periodistas. Ha creado escuela y es una de las madres de la prensa del corazón, siempre maneja información de primera categoría. Recientemente ha aparecido en El Programa de Ana Rosa para contar lo que sabe sobre la ruptura de Tamara Falcó.

Marisa Martín-Blázquez, haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza, ha desvelado su opinión sobre el tema del momento. Considera que la hija de Isabel Preysler está muy dolida porque su novio le ha engañado hasta el final, nunca ha sido sincero. Lo peor es que ella confiaba en su versión, por eso posó con él delante de los fotógrafos después de salir el famoso vídeo.

| GTRES

Marisa piensa que “hacer ese paseo que le hizo a hacer a Tamara es lo que no le va a perdonar”, pues supone un antes y un después. La marquesa siempre ha tenido una reputación excelente y este tipo de escándalos no hacen más que dañar su imagen. “El chaval lo ha reconocido, estáis haciendo leña del árbol caído”, ha advertido Joaquín Prat.

Marisa respeta la postura del presentador, pero cree que su deber es sacar a la luz la verdad, por eso ha señalado a alguien importante. Considera que la suegra de Íñigo Onieva nunca aprobó la relación porque siempre ha desconfiado del empresario. “A Preysler no le hacía gracia la relación, si yo soy ella y me llega el vídeo también lo filtro”, ha comentado.

“Está claro que alguien ha querido boicotear esta boda, yo no sé si es su hermano”, añade Beatriz Cortázar. La experta en corazón ha aprovechado para dejar claro que la marquesa de Griñón no tiene doble cara. “Es verdad que es trasparente, yo he estado con ella mil veces fuera de cámaras y ella es así”.

Marisa Martín-Blázquez sabe que pasará con la boda

Marisa es la única que puede averiguar los nuevos planes de Tamara Falcó, siempre ha manejado fuentes de muy fiables. El Programa de AR ha descubierto que la pareja todavía no se ha acercado a la iglesia para cancelar la fecha. “Se han precipitado los acontecimientos y de lo último que te acuerdas es de anular la boda en la iglesia”, opina Joaquín Prat.

| Mediaset

Martín-Blázquez ha tomado posición por la hermana de Enrique Iglesias. “En las distancias cortas es una persona muy buena”, promete intentando frenar a los detractores de la influencer. Es cierto que hay críticas de todo tipo, pero nadie puede negar que Tamara ha salido beneficiada de este revuelo.

La mujer de Antonio Montero ha defendido a la hija de Carlos Falcó, considera que cualquier mujer tiene derecho a elegir mal. “Te enamoras de un malote y te enamoras, qué le vas a hacer”, comenta en El Programa de AR. Marisa, haciendo gala de la profesionalidad que le caracteriza, se ha limitado a analizar los hechos desde un punto de vista objetivo.

Marisa Martín-Blázquez señala al responsable

Marisa está convencida de que Isabel Preysler nunca aceptó a Íñigo, a pesar de que en público guardara las apariencias. Ahora que no hay amor entre el empresario y Tamara todo será mucho más fácil, pero la ex de Julio Iglesias no será demasiado dura. Tiene una imagen que mantener y no puede permitirse entrar en ciertos escándalos.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Conoce muy bien a Isabel, le ha hecho fotos que le han ayudado a saber sus secretos más inesperados. Martín-Blázquez era propietaria de una agencia que pasará a la historia de la prensa por haber descubierto grandes noticias. Sus compañeros y el público le tienen un enorme respeto, siempre está en posesión de la verdad.