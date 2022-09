Marisa Martín-Blázquez y las fotos que Antonio Montero retiró para poder seguir juntos

Antonio Montero ha dado un giro profesional a su vida que pocos podían pronosticar hace unos años. Antonio ha sido uno de los paparazzi más importantes de España. Junto a su mujer, Marisa Martín-Blázquez, montaron una de las agencias de prensa más potentes del país.

Eran los tiempos en los que las fotos a famosos se pagaban a precio de oro.

Además de su unión profesional, Antonio y Marisa se conocen desde hace 37 años, tienen dos hijos y se definen como una familia tradicional. Actualmente viven una situación bastante particular pues siguen viviendo juntos, pese a que están separados.

Antonio Montero y Marisa Martín-Blázquez tienen una relación peculiar

No obstante, priorizan la unión familiar, el cariño y lo que todavía les une para no formalizar su separación ni cesar la convivencia. Él explica que "llevamos una vida muy normal, con sus virtudes y defectos".

Han intentado una reconciliación, hay quien afirma que se ha producido, aunque ellos prefieren ser discretos y vivir la vida según sus creencias y principios.

De paparazzi estrella, Antonio Montero ha pasado a ser colaborador de Sálvame. Muchos pensaban que alguien como él, serio y poco dado a los shows duraría en el espacio muy poco tiempo. No obstante, se ha adaptado perfectamente al formato, ha entrado al juego e incluso se ha vestido de drag queen.

| Telecinco

Por su parte, Marisa, más tradicional, es también una de las colaboradoras más cotizadas de la televisión. Tiene buenas fuentes, mucha información y conoce los secretos de muchos famosos.

Antonio y Marisa han pasado muchos baches emocionales a lo largo de su vida y de su historia de amor. En Sálvame, que viven para poner en apuros a sus colaboradores, no han querido dejar pasar la oportunidad de retomar una crisis del pasado. Las fotos que estuvieron a punto de romper el matrimonio ven definitivamente la luz.

Antonio Montero se sincera sobre su crisis matrimonial

Antonio Montero ha visto como en Sálvame le 'amenazaban' con unas fotos que habían llegado a la redacción. Las ha enviado otro paparazzi que según el propio Montero responde a las iniciales P. G.

Estas fotos, en su momento, ya llegaron a Marisa, "a nombre de Marisa, en un sobre puesto en el buzón familiar". Llegaban tras una investigación que hizo Antonio, de forma anónima, para chantajearle. En las mismas se ve a Antonio con otra mujer. No hacían nada especial, pero ella estaba sentada sobre sus rodillas.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Según él, aquello provocó una "convulsión emocional" en su casa y le hizo replantearse la relación tras quince años de matrimonio. "Yo tuve un problema en casa y además desembocó en una crisis personal mía, no por la que se pudiera montar en mi casa".

"En la vida pasan cosas. Cuando me pasó esto, yo no entendía como podía ocurrirme esto con aquella mujer". Antonio lo habló con su mujer, algo que hubiese hecho igualmente a pesar de no haber recibido las fotos en su casa.

Discrepancias entre Antonio y Marisa por su papel en televisión

Antonio Montero ha hablado con mucha sinceridad de los problemas que ha tenido en la vida, tanto emocionales, como económicos o de salud. De hecho, él mismo explicaba que uno de los motivos por los que su mujer y él discrepan es que él se abra tanto en canal en Sálvame.

| Mediaset

Marisa es mucho más discreta con su vida privada, por lo que no lleva demasiado bien que él cuente intimidades familiares en el programa.

Una vez pasó la tormenta, Antonio Montero y Marisa Martín-Blázquez siguieron su historia de amor hasta muchos años después. Según cuenta él, incluso les fortaleció. Que ahora vuelvan a sacar estas historias del pasado, más allá del tiempo de televisión que se llena, no tiene para ellos ningún efecto.