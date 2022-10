Marisa Martín-Blázquez deja mudo a Antonio Montero al destapar el acuerdo de ruptura

Marisa Martín-Blázquez es una de las periodistas más veteranas de la prensa rosa de nuestro país. Desde hace años, la colaboradora es uno de los rostros imprescindibles de los programas de crónica social. En 2015 anunció su divorcio con Antonio Montero, tras 25 años de matrimonio y dos hijos en común.

Marisa siempre se ha caracterizado por su rigor periodístico y por tener grandes fuentes que avalan sus informaciones. Durante muchos años estuvo trabajando mano a mano con su expareja en su propia agencia de información.

Antonio Montero y Marisa Martín-Blázquez se conocieron en la universidad. Los dos eran dos grandes apasionados del periodismo y esta carrera los unió. Poco sabían por aquel entonces que entre los pasillos de la Universidad Complutense de Madrid se forjaría un amor que duraría décadas.

Sin embargo, hasta el amor más férreo puede llegar a su final. En este caso, una mujer se interpuso en el matrimonio de los dos periodistas e hizo tambalear los cimientos de la relación. Montero reconoció que había estado coqueteando con una mujer.

La trasparencia siempre fue algo fundamental para el matrimonio, así que cuando llegó el momento, el marido de Marisa Martín-Blázquez le confesó todo lo ocurrido:

"Ella sabe que soy muy transparente, se me ven mucho las cosas. Lo hablamos y cuando me preguntó '¿qué te pasa?', se lo dije. Cuando llegaron las fotos ella no me dijo nada. Hubo una llamada telefónica y me preguntó. Se lo conté y hablamos. Ella es una crack", relataba el tertuliano hace un par de años en una entrevista.

Marisa Martín-Blázquez sabe cuáles serán los siguientes pasos

Con la experiencia de su ruptura, Marisa sabe muy bien de separaciones traumáticas, sobre todo cuando hay terceras personas. Así que la colaboradora puede entender muy bien la situación actual de Tamara Falcó.

Pero lo que más ha sorprendido ha sido las últimas informaciones que la colaboradora de El Programa de Ana Rosa ha confirmado. Y es que ahora mismo no existe tema de mayor relevancia que la separación de Falcó y Onieva.

Marisa Martín-Blázquez afirmaba saber cuáles serían los próximos movimientos de Onieva tras el escueto comunicado que publicaba hace una semana. Según ha revelado la colaboradora, él estaría a punto "de dar la cara y pronunciarse":

“Primero vino el shock y todo lo que sucedió después de su gran mentira. Pero tiene claro que tiene que dar la cara y para eso se está dejando asesorar por expertos en comunicación para, de alguna manera, limpiar esa imagen que ha quedado de él”, comentaba la tertuliana en AR.

Marisa continuaba aseverando que Iñigo estaba muy arrepentido por el daño que le ha causado a Tamara. Además, la colaboradora ha afirmado que el joven sigue teniendo sentimientos por ella:

“Él sigue enamorado de ella. Me cuentan que lo está pasando bastante mal a nivel emocional y físico. Ha adelgazado”, afirmaba.

La periodista sorprende a todos con su última revelación

Marisa Martín-Blázquez ha demostrado en multitud de ocasiones que ella tiene acceso a informaciones que nadie más tiene. La colaboradora ha vuelto a dejar a todos boquiabiertos con su última revelación acerca de Iñigo Onieva.

"A mí me han dicho que va a ser de manera interesada y que además no quiere tardar mucho. También está llevando a cabo un asesoramiento jurídico. Esto es debido a una serie de cosas que él considera que han atentado contra su honor", afirmaba Marisa.

Sin duda alguna, Marisa ha vuelto a sorprender con sus impactantes informaciones que muchos colaboradores, entre ellos su exmarido, hubiesen querido dar.

