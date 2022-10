Marisa Martín-Blázquez corta por lo sano y da su versión de la famosa deslealtad

Marisa Martín-Blázquez es una de las mejores profesionales de Telecinco y siempre demuestra que está a la altura de las circunstancias. Es la única que ha dado un paso adelante y se ha puesto a investigar la deslealtad más famosa del momento. Supuestamente Ortega Cano engañó a Ana María Aldón con una abogada llamada Patricia Donoso, pero no es verdad.

Marisa Martín-Blázquez, haciendo gala del talante que le caracteriza, ha confirmado la deslealtad, pero no es como el público piensa. El torero no ha hecho nada malo, él es la víctima de la situación: está sufriendo una falta de lealtad por parte de Patricia. Creía que eran amigos y ella ha aprovechado la oportunidad para vender una historia que podría ser completamente falsa.

Marisa cuenta con el apoyo de su compañera Paloma Barrientos, quien ha comentado que Patricia “cuenta unas historias que no son así”. Más adelante, durante un vídeo que se estaba emitiendo en el programa Fiesta, ha sentenciado: “no es de casa fina”. La supuesta amiga del torero presume de ser una persona muy conocida en Miami, pero Paloma niega esta versión.

“Hay personas en Miami que no conocen a esta señorita, hay un nivel que si eres importante conoces a todos y a ella no”, explica. Marisa ha ampliado la información y garantiza que la abogada ha usado la imaginación para salir en la tele. “Hay que conocer a Ortega”, aconseja la mujer de Antonio Montero, también colaborador de Telecinco.

Marisa ha puesto encima de la mesa su versión de los hechos: insinúa que todo es un montaje por parte de Patricia Donoso. Cree que la víctima de la deslealtad es él, pues consideraba que la abogada era su amiga y que no tenía malas intenciones. Ahora se ha dado cuenta de que solo buscaba ganar protagonismo en televisión y salir en ciertos programas.

Marisa ha asegurado que el marido de Ana María Aldón es inocente y el público confía en ella porque siempre tiene buenos datos. Ha señalado a la verdadera responsable de esta situación: no es otra que Patricia, quien estaría interesada en la fama.

“Esta persona entra en contacto con él porque consigue su teléfono y él normalmente se dirige así con todos, con hombres y mujeres. Ella le escribe y le llama, pero no durante 25 años como dice, no es una cosa continuada en el tiempo. Ella se ofrece a hacer un comunicado, él no quiere y por eso hace eso, por eso le ha puesto como los trapos”, explica Martín-Blázquez.

El periodista Aurelio Manzano le ha dado la razón y ha ampliado los datos de su compañera. Ha hablado con Gloria Camila, quien ha puesto todas las cartas encima de la mesa.

“Yo he hablado con Gloria Camila delante de la directora y ella sí me cuenta toda la secuencia de cómo entra esta mujer. Dice que nunca se han conocido en persona, ni ella ni su padre, ni siquiera en el AVE. El segundo titular es que Ortega no le pidió que hiciera un comunicado, eso no es verdad y la va a demandar”, comenta Aurelio.

“Te explico cómo es el previo: Ortega mete mucho la para y ahora ha metido la pata porque es una persona muy abierta. Guste o no guste ha sido un número uno y se le acercan chicas, yo le he visto, pero es su manera de ser. Claro que mete la pata, si te mandan fotos no deberías contestar”, añade Paloma Barrientos.

Marisa cuenta con el apoyo de Aurelio, quien ha logrado hablar con la hija del torero. La colombiana promete que su padre no conoce a Patricia, simplemente ha caído en su trampa.

“Gloria Camila dice que no se conocen personalmente, solo han hablado y Ortega Cano ha tomado la decisión de demandar. El tema del comunicado le molesta porque aparecen ciertas cosas de su salud y por ahí va a demandar. Gloria tiene una conversación grabada y Patricia le da tres o cuatro versiones diferentes”, desvela Aurelio Manzano.

Martín-Blázquez sabe que todavía queda mucho por contar, pues hay colaboradores que dudan del viudo de Rocío Jurado. Uno de los que está siendo más duro es Luis Rollán.

“En Sevilla la conoce mucha gente y sí me dicen que sí existió ese viaje en el AVE y que pasó lo de la foto. Lo que está claro es que una comunicación y unos mensajes existían, cosa que el propio José dice que no la conoce. Después han puesto unos audios y se ha visto que entre ellos hay cariño”, ha comentado Luis defendiendo a Donoso.