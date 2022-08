Mario Vaquerizo se va de casa y Alaska explica cómo pretende superar la situación

Mario Vaquerizo ha decidido hacer las maletas y se ha ido de casa. Y es que el marido de Alaska no se lo ha pensado dos veces a la hora de tomar esta importante decisión.

Esta pareja se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de este verano, y no precisamente por su gira de conciertos. Hace unas semanas, un usuario de Twitter colocó a estos dos artistas en el centro de la diana al preguntar por su situación sentimental.

Tras este polémico mensaje, varios medios de comunicación decidieron anunciar su ruptura al entender que las palabras de este internauta eran reales. Como era de esperar, Mario Vaquerizo y su mujer no tardaron en salir, públicamente, a desmentir esta información.

"No entiendo de dónde salen esas mentiras, eso es alguien que no sabe de lo que escribir y se lo inventa. No hay que hacer caso de estas cosas", aseguró Alaska en el portal de noticias Chic.

Ahora, Mario Vaquerizo ha decidido abandonar el hogar familiar por una buena causa. Y es que, según ha contado la propia vocalista de Fangoria, la recta final del verano promete ser movidita.

Mario Vaquerizo ha tomado una decisión

Mario Vaquerizo tiene muy claro que una de las cosas más importantes para él es su carrera profesional. Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de coger todas sus cosas para acudir, junto a su mujer, a uno de los festivales más importantes de nuestro país.

Este mismo martes, 16 de agosto, ambos artistas tienen una cita muy especial con todos sus fans en el Concert Music Festival, celebrado en la ciudad de Chiclana (Cádiz).

"Este es un concierto que teníamos que haber hecho en 2020, pero que se suspendió por la pandemia, así que estamos muy agradecidos con el festival por haberlo recuperado", ha asegurado Olvido durante su entrevista para el Diario de Cádiz.

"Estaremos Fangoria, Nancys Rubias y La Casa Azul. ¿Qué te puedo decir? Todos somos familia", aseguraron Mario Vaquerizo y Alaska, muy emocionado por su próxima actuación.

Por su parte, el escritor ha asegurado que su espectáculo va a estar basado, principalmente, en su próximo álbum, Orquesta Nancy, que recopila todas las versiones de los artistas predilectos de la banda. "Habrá diversión, buenas canciones, buen vestuario y buena actitud".

No hay ninguna duda de que para este sólido matrimonio, esta cita es una de las más importantes de todo el año. "Estamos encantados de repetir. Es un festival muy cómodo para los grupos y también para el público", ha asegurado la mujer de Mario Vaquerizo.

"Tenemos mucha alegría de volver a un festival como Concert Music Festival, nos gusta mucho su propuesta variada y múltiple. Además, se está convirtiendo en uno de los festivales más punteros a nivel nacional", ha dejado muy claro Mario.

Mario Vaquerizo y Alaska revelan sus próximos proyectos

Además de hablar de su próximo concierto, Mario Vaquerizo y 'la reina de la Movida Madrileña' han tenido tiempo para comentar con este diario gaditano sus nuevos proyectos musicales.

El vocalista de Nancys Rubias ha asegurado que el regreso de su banda está más cerca de lo que pensamos. "El disco saldrá entre octubre o noviembre, pero este verano estamos aprovechando la gira para presentarlo e ir calentando motores", ha asegurado el periodista

"Llevamos 16 conciertos y aún nos quedan unos veintipico más hasta el final del verano. La gente está reaccionando muy bien".

Por su parte, Olvido ha querido hacer un repaso por sus últimos estrenos musicales. "En 2020, presentamos el disco de Extrapolaciones y dos respuestas, la segunda parte del que lanzamos en 2019 para celebrar los 30 años en la música".

"Desde entonces, hemos sacado dos discos más, dos EP más, Existencialismo Pop y Edificaciones paganas. Ahora, saldrá un tercero en octubre, Ex Profeso, que cierra esa trilogía después del parón del 2020".