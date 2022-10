Mario Vaquerizo sabe que Alaska ha reconocido lo de las peleas y lo de la separación

Mario Vaquerizo y Alaska llevan casados desde hace 22 años. La pareja es una de las más mediáticas de nuestro país. Y es que su carácter excéntrico se ha convertido en su seña de identidad.

Aunque si este año han sido el centro de los rumores y la prensa, no ha sido por su personalidad. Desde antes de verano, las habladurías sobre una posible separación entre ambos cantantes cogieron mucha fuerza. Tanto, que parecía que la ruptura podía ser inminente.

Sin embargo, su relación parece haber salido a flote. El mismo Mario Vaquerizo lo ha dicho, corroborado por su esposa, Alaska.

La cantante de Fangoria ha asistido a la inauguración de un nuevo casino con un concepto distinto en la capital. Allí ha atendido a la prensa y se ha sincerado ante las preguntas acerca de Mario Vaquerizo.

El secreto del amor eterno

Un periodista le preguntaba si había algún secreto después de tantos años de amor. Y es que haber superado tantos chismes de ruptura no debe de ser fácil. Y la artista lo ha tenido claro.

"El amor... Triunfan las ganas de que triunfe y muchas veces claro que te peleas, pero nunca ha habido una pelea de separación. Ha habido algunos mejores momentos que otros, pero me imagino que todo el mundo que lleva 23 años juntos", confesaba.

"Pero sigues teniendo que tener ganas, tú no lo puedes impostar. Las ganas no te las puede quitar nadie y no las puedes fabricar", proseguía.

"Puedes fabricar la buena educación, el pensar 'lo mataría' y no decirlo, pero las ganas no te las pueden quitar nadie", comentaba sonriente.

Lo que piensan sobre las infidelidades

Mario Vaquerizo y Alaska se siguen queriendo como el primer día. Algo que ha hecho que se conviertan en una pareja de referencia en nuestro país. Pocos aguantan las ganas de amar tan bien como ellos.

El matrimonio lleva más de dos décadas juntos. Y, a pesar de que no tienen ningún secreto para el amor eterno, sí saben lo que es el respeto y la lealtad. Por eso, en el photocall, también ha sido preguntada acerca de la famosísima infidelidad de Iñigo Onieva.

"Las he perdonado en relaciones anteriores. No conduce a nada porque al final siempre estás con la mosca detrás de la oreja" explica refiriéndose a una infidelidad.

Reconoce que aunque con casi 60 años piensa de esta manera, "cuando tienes 20, 25, 30, 35, no lo ves así", decía.

Alaska ha hablado de Tamara Falcó, a quien tiene "adoración desde que era pequeñita". Piensa que no es asunto de nadie meterse en la relación íntima entre los exprometidos. Es solo asunto de ellos lo que haya pasado.

"Sí, Tamara tiene todo el derecho a decir que se siente engañada porque lo ha estado, pero los demás no", comentaba.

Aludiendo a todos los mensajes de odio que ha recibido el empresario por lo sucedido. "Vamos a ver, ¿ahora Iñigo es ‘el degollador de Boston’ o Jack, ‘el destripador’? No".

"No entiendo que ahora digáis que una infidelidad va a afectar a los negocios de Iñigo. Estamos en el 2022, lo que ha pasado solo le puede ofender a Tamara y a los demás nos tendría que dar igual", señalaba.

Desde luego, así deja claro que los problemas de la pareja se queda en la pareja. Ni ella ni Mario Vaquerizo parecen mostrar indicio alguno de separación. Y si en algún momento llega, sería cosa de ambos.