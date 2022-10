Mario Vaquerizo se pone en alerta tras escuchar a Alaska hablar del final

Desde antes del verano comenzaron los rumores de separación de una de las parejas más famosas de nuestro país. Los titulares de la posible ruptura entre Mario Vaquerizo y Alaska pusieron en alerta a todo el mundo.

Sin embargo, la pareja no dudó en utilizar las redes sociales para desmentirlos.

Mario Vaquerizo y Alaska llevan más de dos décadas juntos y se han casado dos veces. La primera vez fue en 1999 en Las Vegas y once años después formalizaron su matrimonio en España. Fue en una increíble boda civil a la que todos pudimos asistir, ya que fue documentada a través de su reality para MTV.

Mario Vaquerizo y Alaska, más de 20 años juntos

El reality de Alaska y Mario los alzó a la cima de la popularidad. Su peculiar forma de vida cautivó al público y se hicieron con el cariño de la gente. De esta manera se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas por la sociedad.

Desde siempre han demostrado la gran complicidad que les une. Ambos comparten muchas inquietudes artísticas. Pero sobre todo, tienen un proyecto de vida en común que han defendido siempre que se ha puesto en tela de juicio.

Mario Vaquerizo siempre ha dicho que la diferencia de edad nunca había sido un problema para ellos. Sin embargo, si existía un tema en cuestión que había supuesto cierta diferencia de ideas entre la pareja. Mario confesó en numerosas ocasiones su deseo de haber sido padre.

La paternidad era algo que desde siempre había llamado la atención del cantante. Pero Alaska tenía muy claro que no estaba preparada para ello: “Me gustaría mucho ser padre, ha llegado el momento en el que me lo he planteado varias veces con treinta y ocho años. Pero la diferencia de edad con Alaska, tampoco sé si sería bueno para el niño porque ya no seríamos padres, seríamos abuelos", comentaba Vaquerizo en una entrevista del 2015.

Todo parecía apuntar que la paternidad ya era un tema superado por ambos dos. Por eso los rumores de separación que saltaron antes del verano pusieron a la pareja en el ojo del huracán.

Según revelaron los dos, esos rumores eran totalmente falsos e inventados. La cantante de Fangoria atajaba todas las especulaciones ante los medios de comunicación: “Estamos igual de bien que siempre y se nos puede ver todo el día juntos. No entiendo de donde salen esas mentiras, no hay que hacer caso de esas cosas. Alguien que no sabe de lo que escribir y se lo inventa”, sentenciaba la cantante.

Las últimas declaraciones de Alaska

La cantante ha ofrecido una entrevista donde ha hablado sin tapujos sobre su relación con Mario Vaquerizo. Alaska se ha caracterizado por no tener ningún problema para hablar de cualquier tema de su vida.

La presentadora de Cine de barrio ha revelado cuáles son los motivos que mantienen su matrimonio como el primer día. Y es que ellos comparten mucho tiempo juntos, pero también sabe respetar el espacio del otro.

Así lo contaba Alaska: "Hay que buscar las cosas comunes que nos gustan. Ni Mario me va a poner por cincuenta vez Grease, ni yo le voy a llevar todos los días al Museo Arqueológico porque nos mataríamos”, comentaba.

Pero ambos saben que una relación hay que trabajarla cada día. Según Alaska, la clave está en "estar alerta". Algo que a Mario Vaquerizo ya le sonará, sobre todo con las especulaciones de los últimos meses.

Aun así, la cantante afirmaba que no existe la felicidad eterna y que en cualquier relación puede surgir una crisis: “Nosotros llevamos veintitrés años y parece que no puede haber desajustes. Nadie tiene la papeleta de «final feliz» comprada”.