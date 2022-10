Mario Vaquerizo habla de su primer hijo y Alaska desvela cómo le ha convencido

Mario Vaquerizo empezó su andadura en los medios de comunicación siendo un discreto representante, pero nada queda de esta faceta. Estudio periodismo en Madrid y enseguida se dio cuenta de que quería dedicarse al mundo del espectáculo. Era fan de Alaska, pronto entablaron una amistad especial y terminaron completamente enamorados.

Mario Vaquerizo, según ha contado la cantante, siempre ha querido tener hijos, pero ella le ha convencido para tomar la mejor decisión. Es uno de los artistas más importantes de España y no tiene tiempo de nada, por eso se ha visto obligado a elegir. Hace unas semanas habló del tema con total sinceridad y aseguró que estaba orgulloso del camino que había elegido.

| GTRES

Mario sabe que Alaska es muy sensata, por eso le escucha siempre que deben dar un paso importante. En más de una ocasión se han planteado ampliar la familia, pero ella nunca olvida que su carrera le impide pasar mucho tiempo en casa. Es una de las grandes voces de España y de México, no puede permitirse hacer un parón y privar al público de su formidable talento.

Mario, tan sincero como de costumbre, nunca se ha escondido porque sabe que la verdad siempre termina saliendo a la luz. Ha tratado el tema con total normalidad y ha reconocido que le gustan los bebés, pero sabe que su vida no se lo permite. Es muy exigente, tiene a sus espaldas una carrera plagada de éxitos y quiere mantenerse en la misma línea.

“Mario dice que a él le hubiera gustado tener uno y ser padre, pero seguro que se cansa rápidamente, no tiene paciencia. He tenido otras prioridades y los hijos no han sido una de ellas para nada”, declaró Alaska en una de sus entrevistas. Vaquerizo se ha dejado convencer porque sabe que su mujer tiene razón: ninguno de los dos disfruta de tiempo libre.

Mario Vaquerizo cuenta lo de su familia

Mario ha tocado el tema en varias ocasiones, pero una de ellas llama especialmente la atención porque fue bastante directo. La decisión está tomada, aunque no esconde que si hubiera tenido otro futuro habría dado el paso, siempre le ha gustado. Disfruta mucho con los pequeños de la casa, de hecho tiene una relación fantástica con los hijos de sus amigos.

| Gtres

“No ha habido hijos por una cuestión de responsabilidad y falta de tiempo y Alaska tampoco tiene el instinto maternal muy desarrollado”. Sabe que la cantante adora a los niños, pero no se siente preparada para dar el paso y tener uno suyo. Ella misma ha reconocido que tiene otras prioridades y no ha perdido el tiempo en intentarlo.

Vaquerizo ha formado una familia muy especial con su mujer, ambos se han rodeado de un grupo de amigos que llama mucho la atención. Juntos han protagonizado una serie de televisión que ha marcado un antes y un después en la pequeña pantalla. Muchos famosos han intentado imitarles, como por ejemplo Georgina Rodríguez o María Teresa Campos.

Mario Vaquerizo ha solucionado su separación

Mario sabe que su separación ha estado en boca de todos durante todo el verano y tiene algo que decir: los rumores son falsos. No es cierto que tenga intención de firmar el divorcio, de hecho está atravesando un momento sentimental pleno. Es feliz al lado de Alaska, juntos han vivido muchos momentos y seguirán emprendiendo aventuras.

El artista ha dejado claro que no existe ninguna crisis, todo es un invento que nació en las redes sociales. Prueba de ello es que hace meses amplió la familia y adoptó un perro, pero a su mujer le daba alergia y no pudo mantenerle. Se lo entregó a Topacio Fresh, una de sus grandes amigas, y ahora vive con ella muy feliz en una finca llamada Don Viejo.