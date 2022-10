Mario Vaquerizo encuentra la pareja perfecta tras todo lo de su ruptura con Alaska

Mario Vaquerizo ya tiene una sustituta para Alaska. Y es que, después de salir a la luz todos los rumores sobre su divorcio, el vocalista de la banda Nancys Rubias, no se lo ha pensado dos veces a la hora de unirse a una de las actrices más reconocidas de nuestro país.

Hace unos meses, estos dos artistas se convirtieron en el centro de todas las miradas. A pesar de ser uno de los matrimonios más sólidos de todo el panorama artístico español, varios medios de comunicación anunciaron que habían decidido poner punto y final a su relación.

Todo este revuelo se generó a raíz de un tuit que un usuario de la red social del pajarito compartió en su perfil. En él, se preguntaba si Mario Vaquerizo y la reina de la Movida Madrileña habían tomado la decisión de separar sus caminos para siempre.

Tras este malentendido fue la propia Alaska la que salió públicamente a desmentir todos los rumores. "No entiendo de dónde salen esas mentiras, eso es alguien que no sabe de lo que escribir y se lo inventa. No hay que hacer caso de estas cosas".

"Es una manera de buscar likes. A partir de ahí, lo recoge un medio y la bola se hace cada vez más grande", dijo la mujer de Mario Vaquerizo, después de asegurar que "se ha dicho que no vivimos juntos y que ya hemos firmado los papeles de separación".

Ahora, y después de desmentir todas estas informaciones, el periodista por fin ha encontrado a su pareja ideal. Y es que, el marido de Olvido ha decidido separarse de ella por una buena causa.

Mario Vaquerizo encuentra a su compañera perfecta

Mario Vaquerizo está muy emocionado después de anunciar que ha encontrado a su pareja ideal. Y es que, a pesar de estar muy unido a su querida Olvido, el cantante se ha separado de ella por una motivo muy especial.

Este miércoles 26 de octubre, se celebrará la esperada gala solidaria de la Fundación Pequeño Deseo, organizada por la casa de subastas Christie’s.

Y es que, después de ser suspendida por la pandemia de coronavirus, este año vuelve con más fuerza y con Mario Vaquerizo y Anabel Alonso como maestros de ceremonia.

La recogida de fondos tendrá lugar en el Teatro Magno de Madrid, donde se espera recaudar el suficiente dinero como para ayudar a más de 100 niños víctimas de enfermedades crónicas.

Hace unos días, Mario Vaquerizo y la actriz compartieron un vídeo con todas las novedades que se presentarán este año. "Todo el dinero que recaudemos en esta subasta va a ir destinado a cumplir los deseos de más de 100 niños con enfermedades raras y para ayudar mucho a sus padres", han asegurado estos dos artistas españoles.

Y es que, además de subastar grandes objetos como la raqueta de Carlos Alcaraz o un traje de flamenca diseñado por Rocío Peralta, en Grandes Deseos se van a exponer "30 lotes como estos que hemos dicho, iguales o muchos mejores".

Entre los premios que ya hay confirmados, se encuentran, por ejemplo, un desayuno con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una noche en el hotel Mandarín Oriental Ritz del valenciano Quique Dacosta y billetes de avión para viajar a Marruecos o Portugal.

Lo que todavía falta por confirmar es si la mujer de Mario Vaquerizo va a asistir a este evento para apoyar a su pareja o, por el contrario, han decidido que el show man acuda en solitario. Tendremos que esperar hasta el próximo miércoles para despejar todas las dudas.