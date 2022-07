Mario Vaquerizo desvela qué hará con su suegra tras reconocer lo de la ruptura

Mario Vaquerizo está cansado de esconderse y ha concedido una entrevista para dejar claro que todo lo que está pasando no es real. Una red social anunció su divorcio de Alaska y varios medios se hicieron eco de la información sin contrastar la noticia. El artista no ha tenido más remedio que reconocer que se ha sentido molesto, a pesar de que ha guardado las formas.

Mario Vaquerizo mantiene una relación estupenda con los reporteros y respeta que la prensa del corazón hable sobre su vida privada. Pero asegura que no tiene nada que esconder, de hecho fue el primero en reconocer que estuvo en crisis con su mujer. Este conflicto está solucionado y actualmente se encuentran mejor que nunca, por eso no entiende lo que está pasando.

| Europa Press

Mario reconoce que no se siente cómodo en estas situaciones, aunque no quiere darle importancia al problema. Asegura que quiere disfrutar de la vida con los suyos: sus padres, sus amigos y su suegra, la famosa madre de Alaska. Se llama América y se ha convertido en una estrella, algo que ya era en México porque estuco casada con un torero importante.

Mario ha hablado en el diario La Razón y ha explicado cómo afronta los rumores: respeta, pero exige que hagan lo mismo con él. “¿Con quién te tomarías una cerveza?”, la pregunta el periodista para saber cómo estaba su estado de ánimo. “Con todo el mundo: desde mis padres, mi suegra y mi mujer, mis amigos e incluso para firmar un contrato”.

Vaquerizo disfruta de una conexión especial con América, por eso pasan tanto tiempo juntos y hacen tantos planes. En el programa que grabaron en MTV la madre de Alaska jugó un papel especial, de hecho llegó a reconocer algo importante. Bromeó con una futura separación y aseguró que ella estaría al lado de su yerno, toda una declaración de intenciones.

Mario Vaquerizo desmiente los rumores

Mario ha admitido que lo de la ruptura le ha incomodado, aunque asegura que está tranquilo porque nunca ha tenido nada que ocultar. “No me he separado”, declara en La Razón intentando que los espectadores dejen de hablar de noticias falsas. “Alaska y yo sabemos que formamos parte de la opinión pública, aunque no sabía que tanto porque los rumores han llegado hasta Portugal”.

| Gtres

Vaquerizo tiene un verano cargado de emociones porque su agenda profesional está más apretada que nunca. Eso es lo que realmente le sirve: que el público consuma su talento y entienda que su vida privada no forma parte del negocio. Hablan de forma natural sobre todos los temas, pero nunca han comercializado con temas tan sensibles como su relación matrimonial.

“No tenemos problema en hacer comunicados. Nosotros no somos de exclusivas ni nada, nosotros lo contamos todo, sobre todo por mi parte que tengo incontinencia verbal. Si estoy enfadado con Olvido, lo digo, pero en este caso me lo tomo a cachondeo”, declara intentando zanjar la polémica.

Mario Vaquerizo quiere continuar con su vida

Mario comprende que al ser una persona conocida tenga que resolver ciertos rumores, pero todo tiene un límite. Una vez aclarado pretende continuar con su trayectoria y no tiene intención de explicar más veces lo mismo. Alaska también ha entrado en escena para dejar claro que la ruptura es completamente falsa y el tiempo lo demostrará.

“Estoy muy bien con Olvido y cuando nos separemos lo diré porque no es un drama separarse, pero ahora mismo no. Pero bueno, no es la primera vez que lo dicen o que insinúan cosas de mí”, desliza en un tono contundente. Su comportamiento no ha hecho más que consolidar su reinado mediático, pues en ningún momento ha arremetido contra nadie.