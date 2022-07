Mario Vaquerizo desvela cómo se encuentra Alaska después de ampliar la familia

Mario Vaquerizo está acostumbrado a protagonizar revuelos que no dejan indiferente a nadie, pero los últimos meses han sido delicados. Las redes sociales empezaron a especular con una supuesta crisis matrimonial y la noticia llegó demasiado lejos. Ciertos medios se hicieron eco de la información y las teorías no tardaron en llegar, pero todo era mentira.

Mario Vaquerizo habló en el diario ABC para pedir más rigor a la hora de informar, pues él nunca había pensado en separarse. Alaska también aprovechó su presencia en la cadena COPE para dejar claro que los rumores eran completamente inciertos. Desde entonces el público ha dejado de hablar del tema y ahora hay un asunto más interesante encima de la mesa.

| Gtres

Mario está encantado porque tiene por delante una agenda profesional cargada de proyectos, pero hay algo que le hace una ilusión especial. Para él es importante pasar tiempo con los suyos, por eso ha encontrado un hueco para disfrutar de su amiga Topacio Fresh.

Alaska ha compartido una imagen muy especial al lado del nuevo miembro de la familia: Pitito, un cachorro adorable.

Mario ha desvelado cómo se encuentra su mujer después de recibir a Pitito y la imagen que ha compartido ha hecho saltar todas las alarmas. La mexicana tiene alergia, pero es una gran amante de los animales y no concibe estar lejos de su nuevo “sobrino”. Ha pasado la tarde entera acariciándole y su piel ha notado las consecuencias, pero quiere correr el riesgo.

Vaquerizo sabe que su mujer se ha nombrado “tía” de Pitito y que no está dispuesta a separarse de él porque es demasiado adorable. “Nos hace muy felices que tus padres te adoptaran y no acabaras en una protectora, nos has robado el corazón”, comenta Alaska.

Ella no puede tener mascotas porque pasa demasiado tiempo fuera de casa, pero estaría encantada de compartir su vida con un perro.

Mario Vaquerizo sabe que su mujer sigue luchando

Mario ha formado una familia estupenda al lado de Alaska y ahora que son uno más quiere compartir todo lo que está sucediendo. La cantante ha usado su influencia en las redes sociales para condenar el maltrato animal, un delito que considera inadmisible. “Mi amor para los que los cuidan y protegen y que el peso de la ley y la ira divina caigan sobre los que maltratan”.

| Instagram

Vaquerizo está orgulloso de su esposa, por eso se siente tan afortunado de estar cerca de ella. También tiene una relación fantástica con su suegra América, una mujer que se ha convertido en una estrella en Instagram. La artista comparte muchas fotos de su madre y el público se ha dado cuenta de que es una persona completamente extraordinaria.

El de Vicálvaro sabe cómo se encuentra Alaska después de haber pasado el fin de semana con el pequeño de la familia. Está plagada de sarpullidos, pero piensa que ha merecido la pena porque Pitito necesita mucho amor. El matrimonio se ha ganado el respeto del público por visibilizar este tipo de problemas sociales que suelen estar silenciados.

Mario Vaquerizo quería tener hijos

Mario, según ha explicado Alaska en una entrevista, quería ser padre, pero ella sentía que era un paso demasiado importante. “Mario dice que a él le hubiera gustado tener uno y ser padre, pero seguro que se cansa rápidamente porque no tiene paciencia. He tenido otras prioridades y los hijos no han sido una de ellas para nada”, comentó la cantante.

Vaquerizo adora a los niños y su mujer también, pero tienen un compromiso que les quita demasiado tiempo: compartir su talento. Son dos de los mejores artistas del país, de hecho la fama de Alaska es internacional. Reciben mucho cariño por parte de sus seguidores, así que merece la pena renunciar a ciertas cosas.