Mario Vaquerizo destapa el secreto de Alaska después de formalizar su separación

Mario Vaquerizo tiene mucho que celebrar: ha cumplido 48 años y está en uno de los mejores momentos de su trayectoria profesional. En el terrero sentimental, tiene la misma suerte, a pesar de que muchos medios aseguran que está en crisis con Alaska. Es cierto que han tenido que separarse físicamente, pero no hay ningún problema entre ellos y se quieren más que nunca.

Mario Vaquerizo ha formalizado la situación para dejar claro que no se ha divorciado de su mujer, ha desmentido la noticia de forma rotunda. Asegura que todo está “fenomenal” y ha desvelado el secreto de la cantante para que el público comprenda por qué está tan enamorado. La mexicana es tremendamente culta, no para de aprender y además “está más guapa que nunca”.

Mario admira a Alaska y no tiene ninguna intención de poner fin a su historia de amor, juntos pueden superar cualquier obstáculo. Hace unos meses, desveló otro secreto: cuando eran más jóvenes atravesaron una crisis que estuvo a punto de terminar en tragedia. Sin embargo, lograron superarla y no han vuelto a tener problemas hasta que el público ha empezado a especular.

Mario disfruta de una relación excelente con los medios, no suele estar en el punto de mira por su situación sentimental. Todo empezó a raíz de una información falsa publicada en las redes sociales y el tema ha ido creciendo a pasos agigantados. Topacio Fresh, una amiga de la pareja, arrojó luz sobre el asunto para explicar por qué habían tenido que separarse.

“Tienen una lista enorme de conciertos, por eso, no se ven mucho”, explicó Topacio intentando calmar los rumores. Ha quedado claro que físicamente han estado separados durante un tiempo, pero la distancia no ha afectado al matrimonio. Los dos son grandes estrellas y están acostumbradas a pasar demasiado tiempo fuera de casa, el público les reclama.

Mario Vaquerizo tiene motivos para estar dolido

Mario siempre ha tratado bien a los reporteros, por eso, no entiende por qué le han metido en un escándalo que no le corresponde. Su matrimonio está perfectamente, simplemente ha cumplido con una serie de compromisos que han formalizado una separación física. Nada tiene que ver con los sentimientos, todo lo contrario: siguen igual de enamorados y tienen planes de futuro.

Alaska es una de las mejores cantantes de España y, en verano, tiene muchos conciertos, pero intentará sacar tiempo libre para su marido. En época estival, suelen visitar la finca que Topacio Fresh tiene a las afueras de Madrid. También visitan con frecuencia el Hotel Emperador para disfrutar de la piscina porque está muy cerca de su domicilio.

Vaquerizo tiene motivos más que suficientes para estar orgulloso de su esposa, pues ha gestionado la situación mejor que nadie. Colabora en un programa de radio y ha tenido que dar explicaciones, pero no lo ha hecho desde el enfado. Simplemente, no entiende por qué una “no noticia” sigue generando tanta repercusión cuando ya está desmentida.

Mario Vaquerizo escucha a Alaska

Mario ejerce de representante para muchos famosos, así que tiene herramientas para salir ileso del escándalo. Sin embargo, ha dejado que sea su mujer la que explique lo que ha sucedido porque ella tiene más temple. “Estamos igual de bien que siempre”, ha deslizado al cantante recientemente.

Vaquerizo posiblemente no pueda disfrutar de Alaska todo lo que le gustaría, pues tiene muchos compromisos profesionales pendientes. La mexicana comprende la controversia, pero no quiere hablar del tema porque debe centrarse en su carrera. “Tenemos un verano de trabajo muy intenso y no vamos a parar, doy por cerrada mi separación”.