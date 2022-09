Mario Vaquerizo decide hablar y confiesa si le gustan también los hombres

Mario Vaquerizo por fin ha roto su silencio. Y es que, cansado de que hablen de su vida privada, el periodista ha decidido desvelar de una vez por todas cuáles son sus verdaderas preferencias sexuales.

Hace unos meses, el vocalista del grupo Nancys Rubias y su mujer Alaska se convirtieron en el centro de todas las miradas. A pesar de ser uno de los matrimonios más sólidos de todo el panorama musical español, varios medios de comunicación aseguraron que los artistas habían decidido poner punto y final a su relación.

"No entiendo de dónde salen esas mentiras, eso es alguien que no sabe de lo que escribir y se lo inventa. No hay que hacer caso de estas cosas", aseguró la mujer de Mario Vaquerizo en su momento.

"Es una manera de buscar likes. A partir de ahí, lo recoge un medio y la bola se hace cada vez más grande", apuntó la reina de la Movida Madrileña, justo antes de asegurar que se habían dado datos sobre una supuesta infidelidad de Mario.

Ahora, Mario Vaquerizo ha salido públicamente a desmentir otro de los grandes rumores sobre su vida privada. Y es que, durante todos estos años, se ha especulado con la verdadera orientación sexual del showman.

Mario Vaquerizo despeja todas las dudas

Mario Vaquerizo no ha tenido ningún problema en hablar acerca de todos los rumores que se han generado alrededor de su condición sexual.

En una entrevista que le concedió a la revista Pronto en el mes de febrero, el marido de Olvido aseguró que sigue tan enamorado como el primer día de la artista. "Llevamos juntos 22 años, nuestra relación sigue muy viva, igual que el amor y el deseo".

Y es que, según confesó el propio Mario, el secreto para una relación duradera reside en el respeto mutuo. "Nos respetamos y nos dejamos nuestros espacios de libertad".

Además, dejó muy claro que su matrimonio es de lo más tradicional y que terceras personas no tienen cabida en él.

"No somos una relación abierta. Tenemos un universo común, pero también nuestros propios mundos, en los que no necesariamente participa el otro. Lo que no significa que seamos lo que imagino que calificas como pareja abierta".

En cuanto a su orientación sexual, Mario Vaquerizo se autodefine como "una mariquita inquieta a la que le gusta todo lo que le proponen". "La palabra mariquita no es un insulto, me la aplico a mí y a mis amigos", aseguró a continuación.

Y aunque no tiene reparo en utilizar este calificativo para describirse, dejó muy claro que él no es bisexual. "Si lo fuera no estaría con mi mujer. Y no me ofende que piensen que lo soy, lo que me molesta es que estén infravalorando a mi mujer. Olvi no va a estar muerta de inanición después de 22 años juntos…".

Hay algo que Mario Vaquerizo echa de menos

En otra de sus entrevistas para esta conocida cabecera del corazón, Mario Vaquerizo se sinceró acerca de su paternidad. Y, aunque a veces considera que es algo que se les ha quedado pendiente, lo cierto es que es un tema que no les preocupa demasiado.

"A veces pienso que sí me hubiera gustado y otras que no. Va a días. También creo que sería una faena para ese Marito o Alaskita tener un padre que no está dispuesto a renunciar a su día a día ni a sus conciertos".

"Soy muy tradicional por la educación que me dieron mis padres, pero mi vida es incompatible con eso y me gusta mucho. A esto se une que Alaska no tiene instinto maternal para nada".