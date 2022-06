Mario Vaquerizo confirma lo que todos callan sobre su divorcio de Alaska

Mario Vaquerizo conoció a Alaska hace más de 20 años y desde el primer momento se dio cuenta de que estaba enamorado de ella. Empezaron trabajando juntos, pero pronto decidieron un paso más y anunciaron su relación a los cuatro vientos. Por aquel entonces la cantante ya era uno de los rostros más reconocidos del país, así que el romance tuvo mucha repercusión.

Mario Vaquerizo ha reconocido que está profundamente enamorado de Alaska y hará todo lo posible para no separarse nunca de ella. El problema es que los rumores de crisis suenan cada vez con más fuerza, a pesar de que sus amigos ya los han desmentido. Topacio Fresh, una de las grandes amigas de la pareja, asegura que el matrimonio está mejor que nunca.

Mario siempre ha sido muy sincero y en una ocasión reconoció lo que todos intentan callar: tiene demasiada afición por el ocio nocturno. Su mujer declaró en una entrevista que esta pasión puso en peligro la relación, pero se lo hizo saber y todo se solucionó. Sin embargo, la paz no dura para siempre y hay muchos periodistas que aseguran que los problemas han regresado.

Mario conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo y sabe que su presunto divorcio está en boca de todos. La prensa ha empezado a investigar y ha descubierto cosas que su propio círculo ha asumido, como por ejemplo el patrimonio que tiene con Alaska. Son propietarios de varias viviendas situadas en las mejores zonas de Madrid, pues les encanta comprar y decorar casas.

Vaquerizo reconoció lo que sus amigos intentan silenciar sobre su divorcio: en caso de separarse tendrían que repartir muchas cosas. Tienen varias empresas juntos y una colección de arte que podría ser la envidia de cualquier coleccionista. De momento no tendrán que echar cuentas, pues sus amigos han prometido que no hay ningún problema entre ellos.

Mario Vaquerizo ha tomado una decisión

Mario tiene una relación fantástica con la prensa del corazón, a pesar de que siempre ha estado sometido a mucha presión. En una de sus últimas entrevistas dejó claro que la crisis matrimonial era cosa del pasado y que ya no tenía ningún problema con Alaska. “Llevamos juntos 22 años, nuestra relación sigue muy viva, igual que el amor y el deseo”.

Vaquerizo se ha dado cuenta de que sus explicaciones no sirven de nada, por eso ha tomado una decisión: no va a seguir pronunciándose. Prefiere demostrar el movimiento andando y esperar a que el público descubra la verdad con el paso del tiempo. No tiene intención de divorciarse, así que los periodistas que lo han afirmado quedarán retratados.

Topacio Fresh, en un tono muy amable, ha intentado zanjar el asunto asegurando que “es una mamarrachada totalmente falsa”. Ha prometido que sus amigos están bien, que pasa mucho tiempo con ellos y que no ha notado nada. Lo único que sucede es que hay periodistas que están empeñados en separarles, pero no lo conseguirán.

Mario Vaquerizo desvela el secreto de Alaska

Mario entiende que su matrimonio genere interés, pero está cansado de desmentir ciertos rumores. En una ocasión desveló el secreto de su mujer: tiene tanta paciencia porque ambos son muy independientes. Gracias a esta virtud han conseguido superar todas las piedras que se han encontrado en el camino, no habrá nadie capaz de separarles.

“Tenemos un universo común, pero también nuestros propios mundos en los que no necesariamente participa el otro”. Vaquerizo intentó dejar claro con estas declaraciones que habían logrado tener un equilibrio muy bueno y que no renunciarían al mismo.

Su separación revolucionaría la prensa del corazón, pero afortunadamente todo son rumores. El cantante ha confirmado lo que muchos periodistas quieren callar: el divorcio es completamente falso.