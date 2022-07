Mario Vaquerizo confiesa que ha perdido Alaska después de lo mal que lo ha pasado

Mario Vaquerizo no se esperaba el último golpe que ha recibido su mujer.

Y es que, después de todo lo que han tenido que sufrir con los rumores acerca de su separación, el periodista ha visto como Alaska perdía lo que más deseaba.

En las últimas semanas, esta famosa pareja ha estado en boca de todos, y no precisamente por sus respectivas giras musicales. A pesar de ser uno de los matrimonios más sólidos de todo el panorama artístico español, se han convertido en la comidilla de la prensa social de nuestro país.

Varios medios de comunicación apuntaron que Mario Vaquerizo y Alaska habían decidido poner punto y final a su matrimonio. Ahora, el vocalista de Nancys Rubias ha tenido que ver como la carrera profesional de su mujer ha recibido un nuevo e inesperado mazazo.

Mario Vaquerizo no sabe qué ha podido pasar

Mario Vaquerizo no sabe qué es lo que ha pasado para que Alaska no haya conseguido el trabajo de sus sueños. Los medios de comunicación de nuestro país se han hecho eco de una sorprendente noticia. Y es que, después del rotundo éxito de Chanel en el festival de Eurovisión 2022, España entera ha vuelto a recuperar la ilusión.

Este martes, 19 de julio, RTVE ha presentado, desde la localidad valenciana de Benidorm, el certamen de la canción en el que será elegido el próximo representante de nuestro país.

Pero, sin duda, lo que más ha sorprendido ha sido la elección de la maestra de ceremonias. Aunque Alaska era una de las grandes favoritas para presentar todas las galas, finalmente, la mujer de Mario Vaquerizo se ha quedado fuera.

En su lugar, la organización ha decidido contar con la presencia de Mónica Naranjo. "Yo estaba desencantada con Eurovisión, pero este año fue algo mágico", aseguró la artista a través de una conexión desde México.

"Volvimos a enamorarnos de lo que significa el escenario más importante y el lugar más importante de la música, y dije: ¡Así, sí!, y me volví a enamorar de Eurovisión", compartió con todos sus oyentes.

La amiga de Mario Vaquerizo no ha querido dejar pasar la ocasión y ha avanzado lo que nos vamos a encontrar a partir del 31 de enero del 2023. "Vamos a tener unas actuaciones y unos representantes espectaculares. Tengo fe y tarde o temprano conseguiremos el Micrófono de Cristal".

La mujer de Mario Vaquerizo aclara todos los rumores

Tanto Mario Vaquerizo como la propia Alaska están muy cansados de que su relación esté en boca de todos. Y es que, después de que un usuario de Twitter preguntara si seguían juntos, varios medios de comunicación anunciaron su ruptura.

Como era de esperar, el matrimonio no tardó en salir públicamente a desmentir esta información. "No entiendo de dónde salen esas mentiras, eso es alguien que no sabe de lo que escribir y se lo inventa. No hay que hacer caso de estas cosas", aseguró Alaska en el portal de noticias Chic.

Aunque esta no ha sido la primera vez que 'la reina de la Movida madrileña' ha aclarado este malentendido. "Es una manera de buscar likes. A partir de ahí, lo recoge un medio y la bola se hace cada vez más grande. Incluso, dan datos de infidelidades de Mario, que no vivimos juntos, que ya hemos firmado los papeles de separación".

Además, durante una de sus colaboraciones en la Crónica Rosa del programa de radio, Es la Mañana, la mujer de Mario Vaquerizo declaró lo siguiente: "Lo que no puede ser es que una 'no noticia' se convierta en noticia, incluso, cuando ya la has desmentido".

