Mario Vaquerizo confiesa que desea conocer a alguien después de lo de su ruptura

Mario Vaquerizo sigue viviendo el verano a todo ritmo y sin descanso. El vocalista de Nancys Rubias está encantando con la actividad frenética que tiene su agenda y se mueve con soltura y desparpajo por photocalls, escenarios y saraos varios.

Vaquerizo, solo o en compañía de su mujer, Alaska, es uno de los personajes más divertidos y admirados del mundo de famoseo. Siempre dispuesto a unas risas y a animar el cotarro, también se pone profundo y reflexivo cuando se le pregunta por temas más serios.

Últimamente, Mario ha sido noticia por su supuesta ruptura con su mujer. Tras muchos años juntos, los rumores de que se habían separado saltaban con fuerza y toda la prensa se hacía eco de la noticia. Por fin se sabe toda la verdad al respecto y cuál fue el origen de estas informaciones.

Mario, como siempre, le ha puesto un punto de humor y de normalidad a la situación

Mario Vaquerizo desea conocer a la persona que ha anunciado su ruptura

Mario Vaquerizo se ha dejado ver hace pocas horas en el Universal Music Festival. Ha estado acompañado de Alaska, con quien ya ha celebrado recientemente su 48 cumpleaños. Igual de enamorados y felices que siempre, reconociendo, eso sí, que hay momentos de tensión como en cualquier pareja, han quitado hierro al asunto.

"¿Otra vez con la separación? A lo mejor y por la mañana podría haber separación, pero en este momento no", decía él con sus gafas de sol y su melenaza canosa que tan popular le ha hecho.

Alaska también se reía ante la insistencia de los periodistas, alucinando con las ganas que hay de que se separe esta magnífica pareja.

"Depende del momento que tenga uno, del encontronazo y del carácter de cada uno, pero los caracteres después no pueden con el amor que uno siente", bromeaba Mario.

"Está poeta, poeta", decía Alaska, habituada a las salidas de tono de su marido. "Son tonterías, es como cuando te enfadas con la gente de tu equipo, cuando no pasa nada, no pasa nada", añadía.

Mario, por su parte, se iba envalentonando y acabó haciendo una petición que ha desconcertado a mucha gente. "Tengo muchas ganas de ver al maric*n ese del Tiktok que se lo inventó. Ha tenido una capacidad de aglutinar tanta gente, sienta más cátedra que yo, todo el mundo se lo creyó".

A su vez, el polifacético personaje espera que gracias a Alaska y a él "tengas muchísimos seguidores porque es lo que querías y al final lo has conseguido".

Alaska y Mario levantan polvareda sin pretenderlo

Mario y Alaska son famosísimos y todo lo que hacen se convierte en noticia. En este caso, todo empezó por un Tiktok de un chico que aseguraba que la pareja estaba separada. La bola se fue haciendo grande con el paso de las horas, hasta que la noticia saltó a los medios que dieron por hecha la separación. No es la primera vez que la pareja ha estado al borde de la ruptura o, directamente, se ha dado su espacio durante un tiempo.

Esta vez, no obstante, y pese a los desmentidos oficiales, la noticia ha seguido circulando sin cuartel. "Si hace tres meses me preguntas si me separo de Olvido, pues mira, puede ser. Teníamos una crisis, como las tenemos todos, pero en este momento estamos fenomenal", contaba Mario.

"El día que nos divorciemos, lo vamos a decir, porque nosotros lo decimos todo, somos muy naturales", comentaba en una reciente entrevista en TVE.

Una vez más, esta falsa polémica ha servido para darles todavía más popularidad. Su verano está repleto de conciertos y de trabajo y siempre viene bien que hablen de uno para ayudar a llenar plateas y recintos festivos.