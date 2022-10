Mario Vaquerizo decide hablar y confiesa qué problema hay con Alaska

Mario Vaquerizo ha acudido en primicia a la reapertura del Bingo Roma en Madrid. Hace años que confesaron que les gusta jugar, por lo que han sido unos invitados de lo más especiales.

Mario Vaquerizo y Alaska hace poco acaparaban titulares en los que se hablaba de una posible crisis entre los cantantes. Sin embargo, ambos lo desmintieron y ahora se han mostrado muy felices de continuar juntos el matrimonio que comenzaron hace más de dos décadas.

Mario Vaquerizo se encuentra feliz junto a su mujer

En el evento, Mario Vaquerizo y la cantante de Fangoria hablaron con la revista Diez Minutos e hicieron un recorrido por toda su vida, desde que se casaron en Las Vegas.

A ambos les gusta el bingo, Vaquerizo ganó su primer cartón en 1996, antes de conocer a su esposa. "160.000 pesetas y me pagué el viaje para cubrir el festival de San Sebastián. Esa es la magia del bingo: puse 100 pesetas y fui tachando".

Y como por aquella aún no era conocido, asegura que le dio a su madre parte del premio, para que ella también lo celebrase. 160.000 pesetas que hoy sería un equivalente a 1200 euros, ese fue el primer premio del humorista. Aunque le guste jugar, el actor reconoce que hay que hacerlo con cabeza.

Alaska también habló de su primer premio que fue en Las Vegas cuando ambos se cansaron. "Fue allí la primera vez que me tocó. Mario perdió el móvil en un casino y cuando fuimos a buscarlo, me senté en una máquina y me tocó mil y pico euros, pero, en España, nunca he ganado nada".

La mujer de Mario pese a seguir asistiendo a algún bingo presencial de vez en cuando, asegura que ella prefiere jugar en Navidad, tranquila, en su casa y con los suyos.

El futuro del matrimonio de Mario Vaquerizo

Fangoria saca nuevo disco en noviembre y ninguno de los dos ha podido parar aún. La cantante ha confesado tener ganas de vacaciones, aunque sabe que "hasta enero no puedo".

Y después de tantos meses trabajando, a Vaquerizo le apetece viajar con su amada: "Si por mí fuera me quedaba en mi casa, pero Mario quiere que hagamos un viaje". No obstante, aún no saben si se irán, dado que la mujer de Mario está supercentrada en sacar el nuevo disco.

Lo que sí tiene claro la cantante es que no piensa jubilarse. El año que viene cumplirá 60 años y piensa seguir trabajando porque "hago lo que me gusta".

Sin embargo, su trabajo a veces impide la conciliación con una vida familiar y casera, que es lo que el actor echa de menos. "Nos hace falta tiempo para nuestra relación. Nos divertimos mucho cuando trabajamos, pero necesitamos vida doméstica".

La pareja opina sobre Sara Montiel y Tamara Falcó

Alaska lo tiene claro, no perdonaría una infidelidad porque para ella es "una deslealtad". Aunque también tiene palabras de apoyo para Iñigo Onieva. "Iñigo a la única que le tiene que dar explicaciones es a ella, pero él no ha matado a nadie. Además, todos hemos estado de after en un festival".

Mario Vaquerizo, por su parte, ha opinado de la serie que se va a hacer sobre la vida de Sara Montiel. Él ha asegurado que, en su faceta de actor, le encantaría hacer de Pepe Tous.

"Sara es una de mis grandes divas. Además, tengo en una vitrina el puro que se fumó Sara en mi casa", recuerda el cantante de las Nancys Rubias.