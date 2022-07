Mario Vaquerizo confiesa cómo conoció a la mujer que sabe todo lo de su divorcio

Mario Vaquerizo siempre está a la altura de las circunstancias, por eso, a nadie le ha extrañado cómo ha resuelto su último problema. Las redes sociales empezaron a poner en duda su estabilidad matrimonial y la noticia no tardó en llegar a los grandes medios. Alaska se vio obligada a intervenir para asegurar que todo lo de su divorcio era completamente falso.

Mario Vaquerizo prefiere no dar declaraciones sobre su vida privada porque cree que hay asuntos que deben estar en la privacidad. Pero sus amigos de verdad saben que no tiene ningún problema con Alaska, de hecho, atraviesan uno de sus mejores momentos. Topacio Fresh, una galerista que conoce bien a la pareja, prometió que lo que se estaba contando era un bulo.

Mario tiene una buena amiga a la que le confiesa sus secretos: Carmen Lomana, la empresaria más famosa de la prensa del corazón. Recientemente, ha confesado cómo se conocieron porque a todo el mundo le ha llamado la atención que tengan tanta confianza. Aparentemente son distintos, pero ellos aseguran que tienen muchas cosas en común, por eso, pasan tanto tiempo juntos.

Carmen Lomana ha escondido la mentira del divorcio porque no quería alimentar rumores que afectaran al cantante. Es una de las pocas personas que conoce la verdad, aunque no tiene por costumbre hablar de la vida privada de otros famosos. Ella es conocida por su trayectoria en el mundo de la moda, no le interesa verse involucrada en conflictos ajenos.

Mario ha concedido una pequeña entrevista para dejar claro que no se va a separar de Alaska y ha aprovechado para algo más. Quiere dejar claro que conoció a Carmen de una forma muy curiosa: a través de la pequeña pantalla. Hace más de una década se sorprendió al ver cómo se desenvolvía, consiguió su teléfono y logró concertar una cita con ella.

Mario Vaquerizo prefiere contar la verdad

Mario ha explicado que no puede irse de vacaciones con su mujer porque ambos tienen muchos compromisos profesionales. En diciembre, se tomarán un pequeño descanso, pero la cantante quiere pasar por quirófano para hacerse un retoque. Aprovecharán el tiempo libre para descansar, aunque no puedan hacer un viaje largo como les gustaría.

Vaquerizo está encantado con su agenda laboral y no le supone ningún problema pasar el verano en Madrid. Es posible que se reúna con su amiga Carmen, aunque ella suele pasar gran parte de la etapa estival en Marbella. “Nos une con Lomana una cierta forma de entender la vida”, explica Alaska dejando claro que ella también adora a la empresaria.

El artista ha salido airoso del problema porque ha tratado lo de su divorcio de una forma muy correcta y educada. Cuando ha tenido ocasión ha aprovechado para desmentir la noticia, pero nunca le ha faltado el respeto a ningún periodista. Entiende que la fama no solamente genera cosas buenas, así que no ha sido descortés con los reporteros.

Mario Vaquerizo ha ganado algo importante

Mario tiene por costumbre responder a todas las preguntas, es muy cercano y el público agradece que acepte el lado malo de la fama. Sus amigos están encantados con él, pues pueden presumir de pertenecer a un círculo muy exclusivo que siempre está protegido. El cantante no deja que nadie ataque a los suyos y recientemente ha dado la cara por Carmen Lomana.

Vaquerizo ha confesado que lleva un tiempo siendo amigo de la experta en moda y que todo se lo debe a su mujer. Desde entonces no se han separado, así que la empresaria sabe todo lo que sucede dentro del matrimonio.