Mario Vaquerizo, asustado al comprobar que Alaska no es la misma desde lo del divorcio

Mario Vaquerizo y Alaska son uno de los matrimonios mediáticos más queridos de nuestro país. La pareja lleva más de dos décadas juntos e incluso se han llegado a casar dos veces.

El primer enlace tuvo lugar en Las Vegas y fue en 1999. Más tarde decidieron formalizarlo en España con una boda civil.

La popularidad de Mario Vaquerizo se disparó cuando en 2010 llegó a nuestras pantallas Alaska y Mario. El reality de MTV que contaba cómo era el día a día de la pareja, lo catapultó a la cima de la fama.

Desde entonces el cantante de las Nancys Rubias ha sabido muy bien cómo sacarle partido a su imagen. Desde hace años es uno de los rostros principales de la televisión.

Mario Vaquerizo ha colaborado en multitud de programas de todas las cadenas y su peculiar forma de expresar sus ideas le ha hecho ganarse el cariño del público.

Mario Vaquerizo y Alaska zanjaron los rumores

Durante los últimos meses saltaban todas las alarmas sobre una supuesta crisis matrimonial entre la pareja. Mario Vaquerizo y la cantante de Fangoria acapararon decenas de titulares donde se afirmaba una rotunda crisis y un posible divorcio.

Sin embargo, Alaska se aventuraba a desmentir por completo los rumores y lo dejaba bien claro: “Estamos igual de bien que siempre y se nos puede ver todo el día juntos. No entiendo de donde salen esas mentiras, no hay que hacer caso de esas cosas. Alguien que no sabe de lo que escribir y se lo inventa”, sentenciaba la intérprete.

Además, en una reciente entrevista para Diez Minutos, la presentadora de Cine de barrio se pronunciaba sobre si ella perdonaría una la infidelidad y hablaba de Tamara Falcó y Onieva: “No, porque es deslealtad, en eso entiendo perfectamente a Tamara, la mentira es el problema. No lo que ha durado un beso y con quién. Yo, el vídeo de Iñigo no le doy ninguna importancia", relataba.

En muchas ocasiones la pareja ha hablado sobre cuáles son los secretos para durar tanto tiempo junto a una persona. Y ambos lo tienen claro, para ellos la clave es "respetar el espacio del otro": "Hay que buscar las cosas comunes que nos gustan. Ni Mario me va a poner por cincuenta vez Grease, ni yo le voy a llevar al Museo Arqueológico porque nos mataríamos”, comentaba la cantante hace un par de semanas.

El cambio radical de Alaska que ha sorprendido a todos

Tanto Mario como Alaska, tienen unas agendas completísimas. La pareja acaba de afrontar un verano lleno de trabajo entre televisión, conciertos y radio.

Sin embargo Alaska ha reconocido que ellos llevan bien eso de trabajar juntos. Muchas veces los conciertos de Fangoria cuentan con las Nancys Rubias como teloneras, así que hasta en el trabajo pasan tiempo juntos.

Esto no es problema para ellos, ahora la intérprete de A quien le importa vuelve más fuerte que nunca con Fangoria, y su último cambio ha dejado a todos boquiabiertos. Cuando pensamos en Alaska, automáticamente nos viene a la cabeza esa inmensa melena oscura.

Pues Alaska, haciendo gala de su faceta más camaleónica, ha sorprendido a todos con un sorprendente look que habrá dejado sin palabras hasta a su marido Mario Vaquerizo.

La cantante aparece con un corte de pelo al más puro estilo 'bob' con un degradado que va del negro al gris espacial. Y la verdad es que le sienta fenomenal.

Lo cierto es que incluso cuesta reconocerla, pero así es la versatilidad de la cantante que siempre está dispuesta a sorprendernos a todos.