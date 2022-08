Mario Vaquerizo cuenta que ha conocido a alguien tras confirmar lo de su divorcio

Mario Vaquerizo es uno de los cantantes más conocidos del panorama nacional, su fama no ha hecho más que crecer en los últimos tiempos. Recientemente ha concedido una entrevista para confirmar lo que ciertos medios hablan sobre su divorcio: todo es mentira. Ha explicado muchas veces que todo nació después de un rumor difundido en las redes sociales, pero no hay nada de cierto.

Mario Vaquerizo ha aprovechado su última intervención para desvelar que ha conocido a otra estrella: a Andrea Janeiro. La hija de Belén Esteban es el rostro más emblemático del corazón, a pesar de que ella no quiere ser un rostro conocido. Le ha felicitado públicamente porque ha acabado sus estudios universitarios y todos están muy orgullosos de ella.

“Claro que sí, Andrea es amiga mía y Belén demuestra lo buena madre que es dándole una buena educación. También le inculca que su hija haga lo que quiera, estudiando idiomas que es lo mejor. Andrea es una niña maravillosa, muy disciplinada y cuando la vi graduándose lo que hice fue compartir ese momento de alegría”.

Mario puede presumir de ser el famoso más sincero del país, nunca esconde nada y no tiene problema en aceptar la realidad. Ha asegurado que en el momento que tenga un problema con Alaska lo dirá, pero hasta la fecha siguen igual de unidos. Sus palabras confirman lo que sus amigos han estado contando todo este tiempo: los rumores son falsos.

Mario, haciendo gala de la educación que le caracteriza, le ha dado un consejo a la reportera que le estaba entrevistando. Le ha pedido que, tanto ella como sus compañeros, sean más rigurosos y que no den por cierto teorías de personas no especializadas. Admite que cada uno pueda tener su opinión, pero no hay que dar como noticia una sospecha o un bulo.

Mario Vaquerizo habla de su amiga más especial

Mario Vaquerizo ha aprovechado su momento de protagonismo para hablar de su amistad con Andreíta, la hija de Belén Esteban. Es la estrella de la familia Janeiro, otra más que se añade a la exclusiva de amigos del cantante. “Las cosas desde dentro se ven diferente a como se ven desde fuera”, comenta el marido de Alaska sin mala intención.

Vaquerizo también es periodista, así que respeta mucho el negocio y nunca ha puesto trabas a ningún reportero. Pero tampoco consiente que se cuenten cosas que no se ajustan a la realidad, nunca ha pensado en divorciarse de su mujer. El matrimonio está igual de unido que siempre, a pesar de que en el pasado hubo una pequeña crisis.

“Qué va, qué ruptura, no hay ninguna ruptura y lo he explicado siempre. Cuando me separe lo vais a saber, yo soy como un loro, sabéis que cuento todo: si estoy enfadado lo digo y si no estoy enfadado lo digo también. No hay nada, lo que tenéis que aprender los periodistas es a no tomar como información opiniones de otras personas”, desliza Vaquerizo.

Mario Vaquerizo lanza un mensaje importante

Mario ha prometido que su matrimonio continuará porque no tiene intención de interrumpirlo y ha mandado un mensaje. “De momento hay mucho Alaska y Mario para rato, mientras que quiera Alaska”. Estas palabras dejan claro que la mexicana tiene bastante peso dentro de la relación, de ella dependen muchas decisiones.

Mario Vaquerizo, después de confirmar que lo de su separación es mentira, ha hablado de otra estrella que ha caído en sus redes. Andrea Janeiro es íntima amiga suya, aunque sigue sin querer un rostro público. Pretende estar en la sombra y ser un rostro anónimo, a pesar de que pertenece a la familia más mediática de la prensa del corazón.