Mario Vaquerizo y Alaska reparten su fortuna tras hablar de la infidelidad

Mario Vaquerizo empezó a trabajar en el mundo del espectáculo de la mano de Alaska, pero enseguida encontró otras distracciones.

Se dio cuenta de que la cantante era especial, le declaró su amor y comenzaron una relación. Llevan juntos desde 1999 y ahora están en el punto de mira porque varios medios aseguran que se han divorciado.

Mario Vaquerizo ha hablado con el diario ABC para dejar claro que todo lo que se está contando es mentira, no tiene intención de separarse. Es cierto que atravesaron una crisis hace años, pero solucionaron el problema y actualmente están muy felices. La cantante todavía no se ha pronunciado, pues no quiere que su vida privada esté en boca de los periodistas equivocados.

Mario siempre ha sido sincero, así que todo el mundo le ha creído cuando ha asegurado que continúa con su querida mujer. “Es todo mentira, no hagáis caso a esas tonterías”, declara el representante intentando zanjar la polémica. Sin embargo, algunos informadores han seguido indagando porque consideran que en esta historia todavía hay mucho que rascar.

Alaska es una de las cantantes más queridas, disfruta de una conexión estupenda con sus seguidores y está muy conectada con ellos. Hace unos meses compartió una imagen polémica con el siguiente texto: “Ayer me pilló mi marido siéndole infiel con Quim Gutiérrez”. La artista estaba leyendo una revista donde aparecía el actor sin camiseta, todo era una broma.

Mario habló de la infidelidad con su esposa, un chascarrillo sin mala intención que fue recogido por varios medios de comunicación. Se tomó el atrevimiento con un gran sentido del humor, pues sabe perfectamente que la mexicana solo quería divertir a sus fans. El matrimonio siempre ha disfrutado de una buena relación con la prensa rosa, por eso nadie entiende lo que está pasando.

Mario es honesto con el público, rodó un programa para explicar cómo era su vida y no escondió ningún detalle. Explicó que había llegado a un acuerdo con Alaska: llevarían sus cuentas separadas y todo lo que tuvieran en común sería al 50%. La pareja ha repartido su fortuna para no tener problemas en un futuro, a pesar de que la situación entre ellos no es mala.

Vaquerizo ha hecho saltar las alarmas porque mantiene buena relación con los medios, por eso al público le ha extrañado su último escándalo. Hay personas que han dado veracidad al divorcio porque el cantante no había sido traicionado hasta la fecha. Sin embargo, un periodista se ha saltado las normas y le ha puesto en el punto de mira con una información incierta.

Alaska, después de hablar de la falsa deslealtad, ha seguido tratando temas privados porque no tiene nada que esconder. En una ocasión explicó que estaba tranquila, pues ella y su marido habían tomado una decisión perfecta para proteger su fortuna. “No tenemos problemas con Hacienda porque no tenemos sociedades y pagamos religiosamente como autónomos”.

Mario Vaquerizo se está apoyando en sus amigos

Mario tiene la suerte de estar bien rodeado, no hay nadie que le haya dado la espalda en estos momentos que está viviendo. Su amiga Topacio Fresh ha hablado con la prensa para dejar claro que el divorcio es completamente falso. Todo es un rumor sin fundamento que busca hacer daño a la pareja, pero ellos son felices y están bien.

Vaquerizo habló con su mujer de algo importante y sabe que una deslealtad sería lo único que terminaría con el matrimonio. No se ha producido, así que todavía pueden vivir muchas aventuras juntos que con suerte las compartirán con el público. Son dos personas enormemente queridas y los espectadores quieren estar cerca de ellos.