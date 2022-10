Mariló Montero llama a sus hijos y pide ayuda al saber qué ha pasado en su familia

Mariló Montero está a pocos días de iniciar una nueva etapa profesional y su nombre lleva sonando con fuerza desde que salió la noticia. Y es que, tras muchos años en la televisión pública, pasará a presentar Todo es Mentira. Se pondrá al frente del programa a partir del próximo martes, pero antes ha concedido una entrevista muy impactante.

Mariló Montero ha llamado a sus hijos para contarles que iba a sacar a la luz el momento más duro de su vida: cuando tuvo que pedir ayuda. Estaba a punto de entrar a un programa en directo y se enteró de que había muerto su hermano de forma repentina. Pidió ayuda a Carlos Herrera, el padre de sus niños, y le rogó que no hablara del tema con nadie.

Mariló, antes de incorporarse a la plantilla de Mediaset, ha querido pasado por los micrófonos de la Cadena SER. Ha charlado sobre varios temas y uno de ellos es el peor de su vida: tuvo que despedirse de su familia cuando todavía era joven. Montero ha explicado por qué debería haberse comportado de otra forma, pero en ese momento creyó que lo mejor era no salir del programa.

Mariló ha decidido abrirse en canal y ha confesado el peor episodio de su vida: la trágica muerte de su hermano. “Uno de los momentos más amargos fue cuando estaba haciendo el debate de Canal Sur, que se hacía en directo o diferido, según los invitados. El debate empezaba a las diez de la noche, y a las nueve me llamaron para decirme que mi hermano había muerto”.

Sin duda, el golpe fue tremendo para Montero, quien tan solo una hora antes de aparecer en directo, se enteró de la inesperada noticia. Ella, como buena profesional, decidió no dejar el programa en manos de otra persona, ya que no había tiempo para que llegase un sustituto. Pero tampoco se pudo cancelar, ya que los colaboradores de ese día estaban llegando en AVE.

Mariló Montero reflexiona sobre la decisión que tomó

Mariló quiso seguir con el programa, pero antes de empezar llamó a su todavía marido, Carlos Herrera. Le pidió que no contase nada a nadie, ya que si le empezaban a dar ánimos pensaba que se iba a venir abajo. Sin embargo, Carlos Herrera, preocupado por su mujer, le contó la noticia a un amigo de la pareja, que acudió al plató.

Montero se derrumbó cuando vio a su amigo, quien no se separó de ella e intentó consolarla hasta que se reunió con Herrera. Los hijos de la comunicadora desconocían este episodio y ahora saben por qué su madre sufrió tanto. No puede volver a su hermano y cuando se enteró de su pérdida no pudo llorar lo que quería, tuvo que aguantar el tirón.

No es la primera ocasión que cuenta algo así, hace unos años confesó que su padre y su mejor amiga fallecieron de la misma forma. Ella, ante tanta desgracia ha tomado una decisión que ha querido compartir con el público. Desde el accidente de su hermano, extrema las precauciones en el coche e incluso se niega a usar el manos libres.

Mariló Montero tiene una gran obsesión

Mariló es uno de los rostros más respetados y conocidos de la crónica social, por eso no quiere llamar la atención del público. Pretende que los espectadores hablen de ella refiriéndose a su talento, pero no a su vida privada. El problema es que ahora va a presentar un programa de máxima audiencia y va a estar demasiado expuesta.

Montero se ha ganado el cariño del público, pues ha demostrado ser una profesional de primera categoría. Cuando se enteró de lo que estaba sucediendo en su familia pidió ayuda al padre de sus niños, pero no organizó ningún revuelo. Mantuvo la compostura hasta el final y nadie descubrió lo que estaba sucediendo.