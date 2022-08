Mariló Montero confiesa que casi pierde la vida por confiar en el hombre equivocado

Mariló Montero es una de las presentadoras más perseguidas de la prensa del corazón, por eso el público conoce todos sus secretos.

Sabe que la mejor forma de acabar con los rumores es contar la verdad, por eso ha concedido una entrevista completamente sincera. El diario El Mundo ha sido testigo de una de sus confesiones más impactantes: estuvo a punto de morir en un accidente.

Mariló Montero ganó mucha popularidad cuando se separó de Carlos Herrera, pues los medios querían saber el motivo de la ruptura. La única verdad es que entre ellos no sucedió nada grave, simplemente se dieron cuenta de que serían más felices por separado. La comunicadora sabe que los fotógrafos están detrás de ella porque necesitan descubrir cómo es su vida sentimental.

Mariló tiene grandes anécdotas guardadas en la recámara, de hecho podría escribir un libro si se lo propusiera. El problema es que ha elegido ser discreta, prefiere que la prensa solamente se haga eco de sus méritos profesionales, que son muchos. Recientemente ha hecho una excepción para desvelar que casi pierde la vida por depositar su confianza en la persona equivocada.

Mariló hizo un viaje a Costa Rica y uno de sus amigos le propuso conocer el país en avioneta, propuesta que le resultó interesante. El problema, que no tenía demasiada habilidad pilotando y estuvieron a punto de tener un aparatoso accidente. Por suerte, todo quedó en un mal recuerdo y la presentadora aprendió una gran lección: debe ser más cuidadosa.

Montero ha sacado a la luz este episodio para dejar claro que no es tan perfecta como parece, ella también comete errores. La diferencia está en que aprende de los mismos y hace todo lo posible para no repetirlos, ahí está su verdadera grandeza. Todo el que ha trabajado con ella asegura que es brillante y muy generosa, siempre está dispuesta a ayudar.

Mariló Montero desvela su recuerdo más triste

Mariló ha explicado que cuando era joven se marchó a trabajar a Costa Rica porque había encontrado un puesto que le llamaba la atención. No tardó en rodearse de un grupo de amigos estupendo, pero hubo uno que le mintió y no lo consigue olvidar. Le dijo que sabía pilotar aviones, ella le creyó y después se dio cuenta de que no tenía demasiada destreza.

“Me fui a San José a trabajar con 19 años en televisión y me hice un grupo de amigos bastante grande. Un chico me invitó a volar en avión y yo pensaba que lo harían profesionales, pero allí no había nadie más que él y yo. Me enfadé un poco, pero me convenció porque él me dijo que tenía su título de piloto, aunque nunca se lo pedí”, explica la periodista.

Montero ha reconocido que se arrepintió de haber montado en la avioneta porque hubo un percance que pudo haber terminado fatal. “Tuvimos un problema con el tren de aterrizaje, un problema gordo. Nos dijeron que se habían quedado fuera al despegar y que no era seguro que no fueran a meterse en la panza al aterrizar”.

Mariló Montero explica cómo solucionó el problema

Mariló es mucho más cercana de lo que parece y lo ha demostrado contando su historia más desconocida. Asegura que tuvo miedo de tener un accidente porque sabía que el final podría haber sido terrible, pero por suerte todo salió bien. Cuando estaba en el avión le avisaron de que quizá no pudiera aterrizar y empezaron a preparar la pista para una emergencia.

“Había cuatro camiones llenando de espuma todo el suelo, yo recé mucho y por suerte pudimos aterrizar normalmente. Al final todo salió bien, pero podríamos no haberlo contado”, explica en su entrevista más sincera. Ha aprendido la lección y ya no volverá a confiar por alguien al que no conozca a fondo, siempre pedirá pruebas.