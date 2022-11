El marido de María Patiño reconoce que hay motivos para cortar la relación

María Patiño sabe que en Sálvame se está viviendo un momento complicado porque hay una 'guerra abierta' entre Kiko y Belén Ro. Pero no es el único problema que existe entre dos compañeros. Su marido sabe perfectamente que ella y Chelo tienen su relación en la cuerda floja.

La propia presentadora lo ha confirmado y ha dejado de manifiesto que está muy decepcionada con la que consideraba su amiga.

María Patiño ve salir a la luz el problema

La conductora de Socialité ha visto que en Sálvame Kiko ha contado una noticia bomba: Chelo se está ofreciendo a otras productoras. Así, a pesar de la cantidad de años que lleva en este espacio, parece que desea irse y según él hay una razón: María.

Él ha explicado: “Ella quiere tomar aire de este programa, alejarse un tiempo de aquí, porque tiene un conflicto contigo que no se ha resuelto. De hecho, creo que la presentación de su libro la ibas a hacer tú y, al final, la hace Carme Chaparro. Vamos, que vuestra relación no pasa por el mejor momento”.

Ante estas palabras, Patiño ha decidido intervenir para decir: “No es así, lo prometo. Tienes parte de razón, pero no es exactamente así y no tengo ningún problema en contarlo”.

| Mediaset

Sobre el asunto de la presentación de las memorias de la exconcursante de Supervivientes ha explicado que “no fui por un tema personal. A mí me lo propuso ella, pero luego me enteré por redes sociales que lo hacía Carme”.

En este punto se ha querido saber si ese 'desplante' de su amiga no la llevó a hablar con ella. Y ha sido tajante: “No, porque sé que eso forma parte de la personalidad de Chelo. En el momento que me lo estuvo planteando, yo sabía que no iba a ser así”.

“Como conozco a la gente que quiero, cuando me lo propone no le doy importancia porque sé que no va a ser”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

María Patiño está triste y decepcionada

La presentadora de Sálvame se ha abierto con sus compañeros y con el público sobre su amistad con García Cortés. Ha dicho: “No estoy enfadada, pero siento que nunca puedo llegar a ella. Siento que me quiere de una manera, pero no entiendo esa forma en la que me quiere a veces”.

“Yo de Chelo lo único que pido es que sea conmigo como yo soy con ella. Pero hay veces que tengo la sensación de que, por una cuestión de autoestima de ella, representa un papel delante de mí de lo que no es. Y, en ocasiones y por mi carácter, digo basta y me alejo”.

Luego, María Patiño ha añadido: “Yo la quiero como es. Pero, a veces, a los amigos, aunque hay que aceptarlos como son, tú también te mereces que sean de verdad contigo. Y entonces yo marco distancia porque si me vuelvo loca termino diciendo cosas que no quiero decir y termino haciéndole daño”.

| GTRES

De esta manera, María ha dejado claro que la relación entre ellas es muy tirante y cada vez más distante. No obstante, esto no quita para que esté informada de los pasos que está dando la catalana. De ahí que sabe que “hay wasaps en los que Chelo pide reunirse o trabajar con gente de esta cadena”.

“Ella lo niega, pero esos mensajes los vamos a tener seguro”. Ante esto Kiko ha expuesto que cree que la amiga de Patiño se iría a otro programa si le pusieran sobre la mesa una oferta. A lo que la presentadora ha añadido: “Depende de lo que gane económicamente hablando”.