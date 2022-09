El marido de Lydia Lozano sabe que ha llegado el momento y que ella no aguanta más

Lydia Lozano está atravesando por uno de los peores momentos de 2022 después de ver cómo ha llegado el momento de operarse la espalda. Además, suele tomarse muy a pecho todo lo que le sucede en la vida y ha visto cómo un nuevo revés le está minando la moral por momentos.

Este jueves, 22 de septiembre, la colaboradora de Sálvame ha tenido que pasar por el quirófano. Después de expresar en su programa la intranquilidad que padecía, ahora todo se ha complicado porque el día de su operación llegó finalmente.

“Me tienen que operar, llevo una racha, no paro de llorar desde que me lo dijeron ayer. No pude ir ayer a trabajar, me vine a urgencias, he estado todo el fin de semana en la cama. Llevo la del cuello, la mano rota y estoy hecha una mierda”, confesaba la canaria hace unos días a Jorge Javier.

El marido de Lydia Lozano es consciente de que está en su peor momento

Acompañada por su marido Charly, la televisiva ha llegado a un conocido hospital de Madrid con gesto serio. Esta llevaba unas gafas de sol negras que dejaban ver el mal trago por el que está pasando la canaria.

Unos gestos de preocupación que denotan que la operación del pasado jueves era más importante de lo que parece. Y todo después de que los médicos le informasen que, tras ver un problema en su columna, no han tenido más remedio que hacerla pasar por el quirófano.

Y es que su octava vértebra se habría fracturado, afectando seriamente a la séptima. "Menuda racha llevo", lamentaba la colaboradora entre lágrimas ante las cámaras de Telecinco.

La colaboradora de Telecinco, hundida antes de operarse la espalda

El motivo por el que la operación a la que se someterá Lydia en las próximas horas causa cierto nerviosismo en la colaboradora es que padece osteoporosis. Estamos hablando de una enfermedad que provoca que se debiliten los huesos y la tertuliana está muy nerviosa porque se le acumulan los problemas.

Recordemos que, hace unos meses, Lydia Lozano también tuvo que pasar por el quirófano después de sufrir un aparatoso accidente doméstico. Y tuvo que llevar el brazo en cabestrillo durante bastante tiempo. Además, en 2021, se operó de las cervicales y parece que la buena de Lydia no acaba de abandonar el paso por el quirófano.

La canaria ha llegado al Hospital Vithas Madrid La Milagrosa junto al hombre que ha compartido su vida durante 30 años. El arquitecto le ha dejado en la misma puerta del centro hospitalario mientras él iba a aparcar su vehículo.

"Meterme en quirófano me agobia"

Charly le da esa calma que necesita Lydia en unos momentos en los que la tertuliana lo está pasando realmente mal. Requiere todo el apoyo del mundo y su marido no le ha fallado.

"Estoy de los nervios, he estado vomitando toda la noche y fatal. Meterme en quirófano me agobia", le decía entre lágrimas a Jorge Javier, quien hacía todo lo posible por tranquilizar a su compañera.

La colaboradora de Sálvame sostenía que Charly es un gran enfermero, pero "que le pone muy nervioso" por verla tan baja de moral. Y es que llevaba toda la tarde en la cama cuando hablaba con sus compañeros de programa.

"No me puedo mover", lamentaba. Mientras, Jorge Javier ha querido quitarle hierro al asunto y le ha hecho algunas bromas para hacerla sonreír durante unos segundos.

Le ha propuesto, en pleno directo, que le deje entrar con ella al quirófano, pero esta ha rechazado el deseo del catalán. "Eres peor que yo, qué dices. De verdad que no, no me puedo reír", le espetaba.