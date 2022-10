Lydia Lozano desvela cómo es el tratamiento que ha dejado sin fuerza a su marido

Los últimos meses han sido de lo más convulsos para la veterana periodista. En más de una ocasión, la colaboradora de Sálvame ha confesado su miedo a los hospitales y a las operaciones. Y este año ha estado marcado por esos miedos que tanto aterran a la periodista.

Ayer, Lydia reaparecía en el plató del Deluxe, y como viene siendo habitual en ella se desnudó por completo ante la audiencia del programa. La colaboradora contó como había sido esta última intervención, y lo duro que había sido, sobre todo a nivel psicológico.

Lydia Lozano en su momento más bajo

Con tan solo dos frases, la periodista se venía abajo y se apoyaba en Jorge Javier para poder continuar con la entrevista: "Lo he pasado mal. He sufrido mucho", sentencia y acto seguido no pudo contener las lágrimas. Lydia reveló tras la operación a la que había sido sometida, también le había diagnosticado de osteoporosis.

Lydia Lozano lleva toda una vida dedicada a los medios de comunicación. Empezó su andadura en el periodismo del corazón muy joven.

Desde entonces no ha parado de encadenar programa tras programa. Por eso, estar alejada tanto tiempo de su trabajo no debe haber sido tarea fácil para ella.

Así lo confesaba anoche Lydia, que reconoció no haberse perdido Sálvame desde casa:

"Por eso he pensado que debía volver al trabajo porque lo he pasado muy mal y me estaba volviendo loca en casa. Me he dado cuenta, además, de que soy adicta al trabajo. Os veía cada tarde", confesaba Lydia.

Además, Lydia se ha sentido muy arropada en estos duros momentos por sus compañeros. Ella mismo ha reconocido que todos han estado muy pendientes de su estado.

Tras la operación a la que ha tenido que ser sometida, la periodista ha revelado las secuelas que le ha dejado:

"Después de esta última operación estoy sintiendo unos dolores horribles, tengo una barra de hierro metida en la espalda. Pero lo cierto es que es muy discreto, así que al menos no es todo lo malo", confesaba a Jorge Javier.

La colaboradora confesaba que estas últimas semanas, su cabeza le había jugado muy malas pasadas. A nivel psicológico ha sido muy duro. Ella misma ha reconocido que ha estado "a punto de caer en una depresión".

Su marido Charli, el gran pilar fundamental de Lydia Lozano

Sin duda alguna, Charli es el hombre de su vida. En multitud de ocasiones ha demostrado el amor que le tiene, y lo importante que ha sido para ella a lo largo de los años. Y está claro que en esta dura etapa que le ha tocado vivir, no ha sido menos.

La periodista se emocionaba al hablar de Charli, y del papel fundamental que ha desempeñado en estos últimos meses. Lydia reconocía con una tímida sonrisa que él había estado a su lado todo el rato. Y que sin él no podría haber soportado todos estos duros golpes.

Aun así, Lydia ha reconocido que no se lo ha puesto nada fácil a su pareja. Con todas las complicaciones del postoperatorio, la periodista lo ha necesitado mucho:

"Me pone muy nerviosa depender en todo momento de Charli, he llorado mucho por eso", confesaba muy emocionada.

Ahora Lydia que ya está recuperada en gran medida, podrá volver a reincorporarse al programa donde es tan feliz, Sálvame. Y aunque ella misma ha confirmado que la recuperación va a ser muy lenta y algo tediosa, poco a poco verá la luz.

