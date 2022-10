El marido de Lydia Lozano confirma que ha pasado lo que tanto miedo daba a la familia

Lydia Lozano ha sido sometida hace poco a una dura intervención quirúrgica y sigue en proceso de recuperación.

Lozano está afrontando como puede estos días de reposo. Pero lo cierto es que está deseando volver a trabajar para su querido programa Sálvame.

Lydia fue operada de la espalda en Madrid el pasado 22 de septiembre. Apena unas horas después fue dada de alta. Sin embargo, su recuperación será lenta y tendrá que poner mucho de su parte.

Y lo cierto es que a la tertuliana le está costando mucho este proceso. Lydia es una mujer que está acostumbrada a tener una vida muy activa. Ahora, su ritmo se ha visto paralizado por cuestiones fisiológicas, ya que en su estado debe descansar lo máximo posible.

Aunque la colabora pone todo su optimismo. Así que en las últimas imágenes del programa la hemos visto con mucha entereza.

"Tengo que recuperar totalmente el ánimo, no quiero dar pena. Me cuesta hasta contestar al teléfono. Entiendo que me iré animando, pero ahora estoy muy baja", comentaba.

Los médicos le han recomendado que se tome este camino con calma y que no vuelva al trabajo hasta pasado un tiempo. Pero eso no ha impedido que las cámaras de Telecinco se movilizasen hasta su casa o la clínica donde acude para verificar su estado. Y animarle en este duro procedimiento para ella.

Eso sí, sus médicos le han aconsejado una caminata de mínimo una hora para recuperar movilidad. Además, debe vestir un chaleco especial que le permite moverse en su estado. Sobre la intervención, la periodista ha tenido unas palabras.

"Fue bien, pero verme así es horroroso. Me han puesto una especie de serpiente de hierro en la espalda. Es muy incómodo, la tengo que llevar puesta todo el día, hasta que me acuesto", decía.

"Todos los días tengo que andar una hora", comentaba con dignidad y entereza.

El mayor apoyo de Lydia

Sus seres queridos y su círculo cercano están siempre muy pendientes de su estado y su recuperación. Y cuando hablamos de círculo cercano, hablamos también del resto de colaboradores de Sálvame y Socialité.

El equipo ha mandado muestras de cariño a Lozano en estos momentos en forma de flores. Lydia Lozano echa mucho de menos poder trabajar y ser ahora una persona dependiente le está costando mucho trabajo.

Las vértebras de la espalda de Lydia Lozano se estaban pegando y alguna estaba fracturada, concretamente la octava. Un asunto demasiado delicado y que tuvo que someterse sí o sí a una cirugía.

"Estoy destrozada, no me puedo ni mover. Es que me duele mogollón desde lo del radio. Yo que soy tan activa, verme así. Ayer no me podía poner el sujetador, estoy hecha una mierda", decía para el programa de María Patiño.

"Me he dormido a las cinco de la mañana por el dolor, te ves muy inútil", proseguía con voz temblorosa al borde de las lágrimas.

Además quiso mandar un mensaje a todas las mujeres para que se cuidasen "la osteoporosis."

"Aconsejo a las mujeres ir al ginecólogo porque con la menopausia se adelanta la osteoporosis. Tengo una cicatriz de 5 centímetros porque no era una vértebra, eran tres", explicaba desconsolada.

Lydia Lozano tiene 61 años y no ha faltado a trabajar ni un día. Parece que cuando la periodista vuelva a ponerse frente a las cámaras, será un día de celebración.