El marido de Laura Fa se entera del grave problema en casa

Laura Fa está luchando con uñas y dientes para reivindicar su puesto en Sálvame. La periodista catalana llegó al espacio de Telecinco, después de despuntar en otros formatos al lado de Alfonso Arús o como reportera de calle.

Laura rápidamente vio que las tardes en Telecinco eran una guerra sin cuartel por la audiencia y que el grado de implicación necesario era alto. Así que una vez superado el dilema de si seguir atizándole a compañeros famosos de la talla de Lydia Lozano o regresar al oasis catalán, optó por lo primero. Sin dejar de participar en lo segundo.

Laura sigue viviendo en Barcelona, alejada del mundanal ruido de Madrid y pasando los fines de semana en familia. El hecho de que ella esté en la capital catalana se ha convertido en una ventaja para la periodista.

Cuando explota alguna polémica allí (por ejemplo, la polémica con Josep Maria Mainat y su mujer o ahora el divorcio de Shakira y Piqué), Laura tiene información de primera mano. Coge el micro, se planta en la calle y ejerce de reportera, como en sus inicios.

Laura Fa se ha marcado un buen tanto con la exclusiva de esta separación que está capitalizando la actualidad. Sin embargo, uno de sus últimos gestos con este tema puede acarrearle problemas que preocupan en su casa.

Las imágenes que Laura Fa ha mostrado en directo

Laura Fa lleva toda la semana en las puertas de la casa que Piqué, Shakira y los padres de ambos tienen en Esplugues de Llobregat. Son varios los inmuebles que hay en la finca, por lo que las salidas al exterior dan a distintas calles.

Conscientes de que hay prensa esperando para arrancar unas imágenes o declaraciones de la pareja y de su entorno, la pareja juega al despiste. Así pues, entran y salen del domicilio familiar por diferentes puertas cada vez. Por el interior, todas las casas se comunican y es fácil para ellos moverse en función de donde está la prensa.

Laura, que ha dado muchísimos detalles de la vida y agenda de Piqué y de su mujer, ha logrado pillar a la colombiana. Shakira y su hermano, Tonino salían del garaje con uno de los vehículos familiares, para ir a buscar a los hijos de la cantante al colegio.

| Sálvame

Fa y el cámara que la acompañaba han grabado toda la secuencia y se ha emitido en Sálvame. El problema es que han dejado al descubierto claramente y durante varios segundos, la matrícula del vehículo de Shakira.

Es habitual que esta información, que se considera sensible y más cuando pertenece a personas famosas o con mucho dinero, se oculte en los vídeos y fotos. Se suele hacer por seguridad y privacidad. Sin embargo, Fa no ha tenido ningún tipo de reparo en mostrarla, lo que sin duda habrá molestado mucho a la cantante y a su familia.

Hay que tener en cuenta que el vehículo bicolor, no es precisamente discreto ya de por sí. Con la matrícula expuesta ante millones de personas, es más difícil mantener la privacidad, principalmente de los hijos menores de Piqué y de la cantante.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Los problemas que podría tener Laura Fa y La Fábrica de la Tele

La Fábrica de la Tele no está precisamente para más problemas, con todo el jaleo que tiene entre la Operación Deluxe y las sanciones que se le imponen periódicamente.

No hay un criterio claro sobre si mostrar una matrícula es o no un dato personal. Así pues, la Agencia de Protección de Datos lo ha considerado como tal en algunas ocasiones y en otras no. También hay discrepancias en otros dictámenes emitidos por parte de otras agencias similares de carácter autonómico.

| Telecinco

En cualquier caso, la cosa podría agravarse en caso de que "esta información permita identificar directa o indirectamente, a las personas físicas titulares de los vehículos o a los conductores de los mismos", tal como se apunta en varios documentos administrativos . Puesto que Shakira y su hermano Tonino son personajes conocidos, la clara recomendación a efectos de seguridad es que los datos relativos a las matrículas de sus vehículos se oculten.

Fa también "se mete" en espacios privados de la casa de Piqué

Laura Fa y el cámara que la acompañaba ha hecho caso omiso a esto y no han considerado necesario tapar las matrículas. Tampoco han evitado que se viera la matrícula del coche de Gerard Piqué, ni grabar imágenes de dentro de su casa, cuando estaba ya dentro de su parking privado

También se han visto claramente matrículas de coches anónimos que estaban aparcadas en la calle.

Vamos, lo que sea, por contar la noticia de primera mano y en directo.