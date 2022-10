El marido de Carmen Alcayde cuenta al fin cómo se rompió la relación

Carmen Alcayde se ha convertido en protagonista de rabiosa actualidad tras anunciar en Sálvameel fin de su longevo matrimonio. Tras 30 años junto a Eduardo Primo Arnau y tres hijos juntos, la hasta ahora feliz pareja ha roto su relación para sorpresa de todos.

Sin pelos en la lengua, la periodista Carmen Alcayde ha compartido información íntima sobre su situación. Ha sido, precisamente, en el plató del programa donde trabaja el lugar en el que ha abierto su corazón.

La decisión que ha cambiado la vida de Carmen Alcayde para siempre

“Yo pensé que iba a estar con él hasta el final de mis días”, afirmaba Carmen Alcayde. Sin embargo, una vez más, la vida nos demuestra que no importa los planes que tengamos, nada es para siempre. A pesar de la larga y estable relación que mantenía la colaboradora, ha llegado el punto y final a esta historia de amor.

| GTRES

Según cuenta la propia Carmen Alcayde, la idea del divorcio surgió en verano. Fue entonces cuando se dio cuenta de las pocas cosas que tenía en común con su pareja y algo “hizo clic en su cabeza”. No dudó en hablar con su marido acerca de los sentimientos y preocupaciones que le acechaban en ese momento.

Eduardo enseguida se puso de acuerdo con lo que le explicaba su mujer. Es ahí donde ambos se embarcaron en el proceso de separación de mutuo acuerdo. Un proceso nada fácil debido a los tres hijos del matrimonio y que son la prioridad para ambos progenitores.

De esta forma, la familia de Carmen Alcayde se rompía irremediablemente. Tras esta dura decisión, la colaboradora ha optado por buscar un nuevo hogar.

Tal y como ha explicado en Sálvame, la casa familiar donde convivían era propiedad de su marido. Por eso, no ha querido pelear por quitarle algo tan valioso para él. En su lugar, Carmen Alcayde ha preferido alquilarse un piso con el beneplácito de su ya exmarido.

| Mediaset

Otra muestra más del buen rollo que sigue habiendo entre ambos es que Eduardo ha acompañado a Carmen Alcayde a su nuevo hogar. Incluso, ha visto las que serán las habitaciones de sus hijos.

La naturalidad con la que Carmen ha contado la situación que está atravesando, ha arrancado los aplausos de los presentes en más de una ocasión. No solo del público, sino de sus compañeros de plató.

Asimismo, también ha aprovechado para proteger la intimidad de su ex. Carmen Alcayde ha hecho hincapié en que Eduardo no es una persona pública y que preferiría no hablar de él. Una muestra más de que el cariño y la cordialidad no han desaparecido entre los dos.

La periodista también ha expresado que su intención está lejos de rehacer su vida sentimentalmente. Aunque ambos son libres, ninguno se encuentra en esa fase todavía. Con esto, Carmen ha querido evitar las posibles especulaciones sobre terceras personas u otros problemas maritales.

Así las cosas, la separación de Carmen se une a la larga lista de parejas que han roto últimamente. Es el caso de Shakira y Piqué, Laura Escanes y Risto Mejide o Tamara Falcó e Iñigo Onieva. Parece que 2022 está siendo un año fatídico para el amor.

| GTRES

Eso sí, no debemos perder la fe, otras parejas se han consolidado. En 2022 Chenoa dio por fin el ‘sí, quiero’ e incluso Kiko Matamoros pasará por el altar próximamente. ¿Llegará pronto el amor a la vida de Carmen Alcayde?

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco