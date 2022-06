El marido de Carlota Corredera confirma el secreto a voces y manda una advertencia

Carlota Corredera tiene un as en la manga. O por lo menos, eso es lo que tanto ella como su marido acaban de hacer público. Y es que, la vida de Carlota Corredera ha cambiado de la noche a la mañana.

Hace varios meses, la periodista anunció sin previo aviso que abandonaba todas sus funciones dentro de Sálvame y de La fábrica de la tele.

"Han sido 13 años, toda una vida en este programa. He sido muy feliz, lo más importante de mi vida me ha sucedido en Sálvame. Me voy supercontenta y, sobre todo, muy agradecida", dijo con lágrimas en los ojos.

Y, aunque en un principio su salida de Telecinco pasó totalmente desapercibida, pronto Libertad Digital puso el foco sobre Carlota Corredera.

Este medio de comunicación apuntó que la marcha de la gallega podría estar relacionada con su supuesta vinculación con la Operación Deluxe, la trama criminal que investiga a varios rostros conocidos de Sálvame por el espionaje ilegal a más de 140 famosos de nuestro país.

David Valldeperas, Raúl Prieto, Gustavo González, Óscar Cornejo, Adrián Madrid, Kike Calleja o Carlota Corredera son solo algunos de nombres que están presuntamente implicados en esta causa policial.

Ahora, el marido de la expresentadora de Telecinco acaba de anunciar los nuevos propósitos profesionales que ambos tiene fuera de esta empresa audiovisual.

Carlota Corredera y su marido hacen públicos sus nuevos propósitos

Tras su salida forzosa de Sálvame, Carlota Corredera decidió tomarse unas merecidas vacaciones. Con la intención de desconectar de todos los problemas que se le habían venido encima, la mujer de Carlos de la Maza decidió viajar a algunos lugares del mundo que tenía pendientes.

"Estoy muy bien y, ahora mismo, estoy disfrutando del tiempo que no he tenido durante muchísimos años. Me lo he tomado todo con más calma y me estoy dedicando más a mí y a mi gente. Yo estoy muy contenta", aseguró en su momento.

"Necesitaba desconectar para reconectar conmigo y poder cargar pilas para los proyectos futuros", dejó claro la periodista. "Necesitaba desintoxicarme de todo, de estar tan pendiente de todo y de todos".

Y aunque su regreso a la pequeña pantalla todavía no tiene fecha, Carlota Corredera confirmó que "hay tele y hay cosas que no son tele. Hay proyectos, hay ideas, cosas que se van perfilando". "Pero ahora mi prioridad es recuperarme de tanto trajín, tanta exposición y tanto, tanto".

Ahora, y tal y como ha podido comprobar la revista Semana, la periodista ha querido asegurarse su futuro fuera de la televisión. Y es que, tras su salida de Mediaset no todo iba a ser diversión. Por eso, Carlota y el operario de cámara se han puesto las pilas y se lo han montado por su cuenta.

Según ha informado esta cabecera, antes de su despido de Sálvame, Carlota y Carlos crearon una productora bajo el nombre Alalba Audiovisual, con el que han querido homenajear a su hija en común.

Esta sociedad, en la que el matrimonio aparece como administradores solidarios, está centrada en "operaciones de cámaras de cine, televisión, vídeo y producciones cinematográficas"; un campo en el que ambos se manejan a la perfección.

Para poder abrir esta sociedad limitada, Carlota Corredera y su esposo tendrían que haber aportado unos 3.000 euros cada uno. Pero, tal y como ha informado esta revista, la pareja ha invertido en la fundación de su empresa unos 22.000 euros.

