El marido de Ana Luque confirma que han dejado de quererse porque ella no es buena

Ana Luque disfrutó hace unas semanas de un viaje muy entretenido por Nueva York en compañía de su marido y de sus compañeros de Supervivientes. A la vuelta del mismo, se encontró con un serio contratiempo. Detectó como una de sus mejores amigas le daba la espalda y la apartaba de su vida.

Se trataba de Olga Moreno, que parece que no ha encajado del todo bien la popularidad alcanzada por la que había sido su confidente. La ex de Antonio David se ha distanciado y prácticamente se puede decir que no quiere saber nada de ella.

Ana fue una de las personas más fieles que tuvo durante su participación en el reality, pero ahora ya no se acuerda de eso. La había defendido y dio la cara por ella en multitud de ocasiones. Además, en un momento muy complicado, como fue durante la emisión de la docuserie de Rociíto.

En una entrevista que concede a Lecturas, la amiga de Olga deja unos cuantos titulares. "Nos da mucha pena esta situación, la queremos mucho, pero ya está bien de victimizarla", apuntaba. Está cansada de que siempre la pongan de inocente y de que sean otros los que carguen con las culpas.

Se muestra bastante crítica con ella. Deja claro que es una luchadora, pero como todos, no es la única que tiene una situación familiar difícil. Y es que Ana también perdió a su madre.

Posiblemente haga referencia a todos los conflictos en los que se ha visto salpicada en los últimos tiempos. Entre ellos, la separación de Antonio David, las críticas de Rocío Flores o los ataques de algunos colaboradores de televisión. Todo eso lo ha ido acumulando en una mochila que le ha pesado en exceso.

Ana Luque entiende que es posible que pasara por malos momentos. Pero cree que ha llegado el momento de que abandone el papel de víctima. Posiblemente ha conseguido sacarle mucho rendimiento a esa situación.

La concursante de la última edición de Supervivientes echa en falta más cariño por parte de Olga. Deja claro que en todo ese tiempo no ha tenido ninguna llamada de la familia de Olga para darle las gracias, sino solamente para criticarla.

Le dijeron que había metido la pata. En su opinión, considera que están muy equivocados desde el entorno de la sevillana. Sobre todo después de lo hecho por ella, dando la cara en las situaciones más complicadas.

Ahora lamenta que no haya ni una llamada ni un encuentro. Se ha producido algo que ha molestado mucho a la ex de Antonio David y que desconoce. Posiblemente no viera con buenos ojos que tratara de aprovecharse de ella tomando parte en los programas de Mediaset.

Ana Luque da por rota la relación

Ana Luque no confía en retomar la relación con Olga. Después de todo lo acontecido cree que cada una seguirá con su vida por separado. Para ella supone toda una decepción después del enorme esfuerzo realizado.

Explica en la revista Lecturas que trató de hacer lo máximo posible por defender a su amiga durante su participación en el reality. De hecho, fue la ganadora de su edición. Apunta que se dejó mucho dinero para estar a su lado.

Contó que cada día estrenaba ropa para ir impecable a las galas, ya que era el reflejo de Olga en el plató y tenía que sentirse orgullosa. El esfuerzo realizado ha tenido poca recompensa.

Ana Luque nunca recibió un mensaje de ánimo ni las gracias por todo lo realizado. Se ha dado cuenta de la clase de persona que es la empresaria sevillana.