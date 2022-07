María Verdoy conquista al hijo de Carmen Borrego y las lágrimas no tardan en llegar

María Verdoy lleva mucho tiempo trabajando en los medios, pero nunca había tenido tanta repercusión porque es bastante humilde. Su carrera ha crecido como la espuma, aunque nunca presume de sus méritos e intenta no llamar la atención. Lo último que ha hecho no ha dejado indiferente a nadie: convencer José María Almoguera para que pise un plató de Telecinco.

María Verdoy ha conquistado a todos con su sonrisa, incluido al hijo de Carmen Borrego, por eso, es capaz de lograr lo imposible. José María vendió una exclusiva en la revista Lecturas, pero no se siente cómodo delante de las cámaras. Nunca ha estado en directo en ningún programa, a pesar de que trabajaba como técnico de sonido en Viva la vida.

| España Diario

María ha conseguido que su compañero se atreva a dar el paso y han entrado juntos en el antiguo plató de Emma García. El programa ya ha terminado y el nieto de Teresa Campos ha querido despedirse por todo lo alto. Ha entrado al plató en moto, llevando a la periodista hasta el sofá donde se encontraba Emma García, quien se ha sorprendido bastante.

María conoce perfectamente cómo funciona el mundo del corazón, así que sabía que sus compañeros no iban a tardar en emocionarse. Viva la vida ha llegado a su fin y los colaboradores no han podido evitar llorar mientras recordaban los mejores momentos. Carmen Borrego puede sentirse orgullosa, pues José María ha formado parte de este episodio tan importante.

Verdoy está atravesando un momento pleno, pues le acaban de confirmar una noticia muy favorable: va a ser presentadora de Telecinco. Sustituirá a Joaquín Prat en Ya es mediodía durante el verano, trabajará al lado del comunicador Miquel Valls. Juntos asumirán un reto realmente importante, pues es un espacio con mucha repercusión dentro y fuera de la cadena.

María Verdoy emociona a los suyos

María es consciente de que Viva la vida generaba buena audiencia, así que sabe que tanto ella como sus compañeros han hecho un trabajo eficaz. El problema es que la productora del programa no ha llegado a un acuerdo con Telecinco, por eso, el espacio ha desaparecido.

Los responsables de Emma García habían preparado una despedida por todo lo alto y han seguido con sus planes hasta el final.

| La Noticia Digital

Verdoy, después de convencer a José María para que entrase en plató vestido de motorista, ha llorado al ver lo que han hecho sus jefes. Emma tampoco ha podido evitar emocionarse, de hecho, ha mandado un mensaje que ha calado en el público. Los espectadores han convertido a la vasca en una diva de la televisión y lo cierto es que se merece este puesto.

“Cuando os miro me emociono mucho porque cierro una etapa maravillosa en la que asumí un reto con ilusión y humildad. Me propuse una cosa y era mostrar mi parte más vulnerable y menos controladora. No es fácil siendo como yo soy y esa parte introvertida”, ha explicado la comunicadora durante la despedida.

María Verdoy empieza de cero con alguien especial

María ha demostrado que está a la altura del resto de comunicadores de Telecinco, por eso, han apostado por ella. Se convertirá en pareja profesional de Miquel Valls, novio del director de Sálvame, y los augurios son bastante optimistas. Los expertos están convencidos de que superará el reto con éxito, pues ya ha hecho lo más difícil: conquistar al público.

Carmen Borrego pensaba que José María nunca saldría delante de las cámaras, pero estaba completamente confundida. El técnico de sonido ha dado un paso adelante porque quería tener un gesto con sus amigos de Viva la vida. El programa ha acabado y sus integrantes no han podido controlar el llanto, un llanto cargado de buenos sentimientos.