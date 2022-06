María Teresa Campos habla por primera vez del día que su marido se quitó la vida

María Teresa Campos es una periodista, ya casi retirada del mundo televisivo, que siempre que habla deja varios titulares de calado. Esta semana, la veterana comunicadora ha sido muy sincera en una entrevista que ha dado en exclusiva a la revista Diez Minutos.

Campos se ha abierto en canal en una charla con Kiko Hernández, en la que ha tocado todos los temas posibles. Uno de ellos ha sido el de la boda de su nieto José María.

A su vez, esta deja caer que echa de menos pasar más rato con su amiga Rocío Carrasco. Además, cuenta algunos episodios de su pasado, como aquel en el que se fumó un porro con Joaquín Sabina durante una entrevista: "Le dije: ¡Pásamelo!".

El día que María Teresa Campos perdió a su marido

Además, María Teresa se ha abierto como nunca en otro tipo de temas en la exclusiva publicada en la revista Diez Minutos. Por ejemplo, ha hablado para mal de una de sus grandes amigas. Si bien mantiene que quiere “mucho” a Rocío Carrasco, la periodista lamenta que su relación no pasa por su mejor momento.

“Últimamente, Rocío Carrasco y yo estamos menos unidas”, admite recordando aquellos fines de semana en los que Rociíto frecuentaba mucho su casa.

Además, otro tema espinoso del que no suele prodigarse mucho la veterana periodista también lo sacó a colación Kiko Hernández.

Y es que la matriarca de las Campos se ha referido a sus orígenes y ha hecho memoria de su primera etapa en su Málaga querida. Eso sí, tampoco quiere dar mayores detalles de aquellos años para no herir a sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos.

María Teresa no se corta un pelo en su última entrevista

Fue en esa época de juventud cuando su marido y padre de estas se quitó la vida de forma inesperada. “Hay una parte de mi vida, que no es la de Madrid, de la que nunca voy a hablar por mis hijas. De mi marido y de cuando se quitó la vida”, lamenta.

Por otro lado, otro de los nombres que han salido a la palestra en la entrevista ha sido el de Pipi Estrada. Y es que el ex de Terelu Campos ha puesto entre la espada y la pared a las Campos tras su vuelta a Telecinco. La malagueña cuenta hoy una anécdota que deja malparado al periodista deportivo.

“Pipi me costó dinero. Pagué dos millones y medio de pesetas por retirar unas fotos, porque salía de una casa de putas e iba con una agarrada. Como que se había echado una amiga allí”, confesaba la veterana periodista.

María Teresa Campos deja en silencio a Ortega Cano tras desvelarlo todo

Pese a todo, uno de los titulares más llamativos lo hemos visto cuando se ha referido a Ortega Cano y Rocío Jurado.

"Un día estaban celebrando la comunión del niño y la niña que habían adoptado, Gloria Camila y José Fernando. Tocaron una música y Ortega me sacó a bailar porque Rocío estaba atendiendo a la gente", comenzaba Teresa.

Así, esta ha recordado lo que, según cuenta en la entrevista, vivió con el torero durante aquella celebración.

"Me puse a bailar y me dice Ortega: ¿Tú sabes una cosa? Que me estás poniendo, y a mí no me ponen más que las mujeres que son muy mujeres", le espetó Ortega ante la sorpresa de la presentadora.

Sin duda, una declaración que va a traer cola en torno a la figura del diestro, que de un tiempo a esta parte se ha visto salpicada por la polémica. Seguro que el marido de Ana María Aldón, y la propia diseñadora, tienen algo que decir tras estas polémicas declaraciones de la Campos.