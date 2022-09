María Teresa Campos asume que no es independiente y desvela cómo es su salud real

Los últimos años no han sido nada fáciles para María Teresa Campos. Desde que se quedó fuera de la parrilla televisiva, su carrera se paró, y eso aun no lo ha podido asimilar. En reiteradas ocasiones ha manifestado su deseo volver a presentar algún programa y ponerse en frente de la cámara.

Sin embargo, parece que ya no hay hueco para la veterana periodista. Ninguna cadena de nuestro país apuesta ya por ella. Su último proyecto fue su canal de YouTube, donde La periodista inició su andadura en la plataforma de vídeos con el fin de llamar la atención a las cadenas de televisión.

Desde entonces, sus apariciones en la pequeña pantalla se ha reducido a fugaces colaboraciones o entrevistas. Además, la mayoría de ellas no han contribuído a mejorar su imagen pública.

María Teresa Campos quiere volver a la televisión a toda costa

El pasado mes de Marzo, la veterana periodista daba una entrevista junto a Anne Igartiburu. En ella, Maria Teresa reivindicaba la necesidad de trabajar para sentirse útil. Además expresaba su sorpresa ante el hecho de que ninguna cadena apostara por ella:

"Yo sé que soy mayor, pero no sé por qué no hay sitio en ninguna televisión de este país para mí. Yo necesito trabajar, porque aunque sea un poquito, llena mi vida. No soporto estar en casa sin hacer nada", espetaba la presentadora.

“Habrá quien piense que yo quiero más, no estoy hablando de hacer una programa. Yo hablo de hacer una colaboración, algo que me haga sentirme que me levanto por la mañana y hago cosas”, remarcaba María Teresa Campos.

Sin embargo, ella parece ser conocedora de todo lo que ha aportado al mundo de la comunicación de este país. Y quizás, María Teresa sí sabe que en el fondo, su momento ya ha pasado:

"Sé que no se puede tener todo en la vida, a lo mejor ya he tenido demasiado”, reflexionaba.

Tanto Terelu como Carmen, ambas han comentado en reiteradas ocasiones que a su madre le gustaría volver con un programa de entrevistas. Y aunque en un principio la idea tomó forma con La Campos móvil, Telecinco decidió cancelarlo, tras un programa de emisión.

Carmen Borrego se pronunciaba hace un par de semanas sobre la situación en la que se encontraba:

"Tengo miedo a perder personas que son importantes. Pero también tengo miedo a los cambios y tengo miedo a no estar a la altura", relataba la hija de la presentadora.

También habló sobre la salud de su madre: "Lo peor que le puede pasar a una persona, es que se te pase el tiempo. Mi madre se lo merece todo. Yo a mi madre la adoro. Espero que me dure mucho”, comentaba Carmen.

Maria Teresa Campos y su delicado estado anímico

Lo cierto es que el estar fuera del foco mediático ha afectado muy negativamente al estado anímico de la presentadora. En los últimos meses se ha especulado mucho sobre cuál era el estado de salud de María Teresa Campos. Y hasta sus hijas han reconocido, que esta situación ha mermado la vitalidad de la periodista.

Además, no hace ni dos meses que María Teresa cumplía los 81 años. Y como toda persona de una avanzada edad, la independencia que todos gozamos va reduciéndose.

Así lo contaba Carmen Borrego: "la independencia que tenía mi madre años atrás, ya no está. Ahora siempre está acompañada por el servicio de casa o por Gustavo."

