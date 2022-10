María Pombo y el problema de salud que condicionará su vida para siempre

María Pombo es una de las influencers más seguidas de nuestro país. Su cara se puede ver en todas partes. En anuncios de publicidad, en la televisión, incluso en series; la madrileña con raíces norteñas no para.

Estos últimos años han estado repletos de nuevos proyectos para la empresaria, tanto a nivel profesional como personal. En estos proyectos se incluyen entrevistas en programas de prime time nacional.

Una de sus últimas citas fue en el programa Mi casa es la tuya en Telecinco. María Pombo acudió para poder mostrarse más de cerca a las familias. Y cómo hacerlo mejor que a través de la televisión y con Bertín Osborne.

María Pombo se sinceró como nunca lo había hecho. Y sus desgarradoras palabras cautivaron a miles de españoles. Y es que la joven, aunque se dedique a las redes sociales, no publica todo lo que ocurre en su vida.

Habló de sus últimas hazañas laborales, pero quiso abrirse de una manera muy especial. La empresaria contó cómo afectó a su familia la pandemia y el diagnóstico de su terrible dolencia.

Durante los meses que el COVID-19 estaba en su máximo esplendor, María Pombo empezó a notar leves cosquilleos por todo el cuerpo. Algo que le asustó mucho.

"Me diagnosticaron esclerosis múltiple. Estuve 15 días sin subir nada, del shock, estaba en brote. Estuve esperando la noticia", decía conmocionada con Bertín.

"No tiene cura, pero tiene tratamiento. El brote consistía en que empecé a sentir cosquillas por el pie pero, al día veinte, ya se subió al costado", describía.

María Pombo y su enfrentamiento a las redes

La esclerosis múltiple es una afección autoinmunitaria de la que no se sabe cuál puede ser el origen. Afecta especialmente al cerebro y a la médula espinal y afecta por igual a hombre y mujeres.

Para María "el brote fue desagradable" ya que según ella es la afección de las mil caras. La esclerosis múltiple puede afectarte a cualquier parte del cuerpo.

"Te puede dar en un ojo y dejarte sin visión unos días, te puede afectar al habla. Tuve suerte y me dio con hormigueos".

| EuropaPress

María Pombo describía cómo fue su brote mientras estaba fuera de casa. Aunque fue algo leve, la joven se asustó mucho por lo que le estaba ocurriendo.

"Fue cuando empezamos a pasear tras el confinamiento. Cuando me subió al costado, llamé a mi tía Blanca, ya asustada y con la voz rota. Yo solo pedía que no fuera nada que yo no conociera".

Desgraciadamente, la madrileña sabe muy bien de qué va este padecimiento ya que afecta a un miembro familiar suyo.

"Estuve 15 días esperando una noticia. Cuando me lo dijeron lloré", explicaba María Ponce comentando también que pensó que no era padecimiento desconocido para ella.

"Sé de lo que va, mi madre ha estado conmigo toda la vida", contaba con amargura la influencer. Su madre lleva años viviendo con esta dolencia.

Pero lo primero que se pasó por la cabeza a la influencer cuando le diagnosticaron, fue Martín, su hijo. A la madrileña lo que más le preocupa es no poder estar presente en la vida de su retoño.

Según ha contado, por lo que le sucede a su madre, la ex de Morata ha dejado de hacer cosas con ella. Ya no puede ir a bailar o acompañarla de compras porque dice verla apagarse lentamente.

Además, a María se le sumó una preocupación más. No sabía si debía hacerlo público en su perfil de Instagram. Ya que esto formaba parte de su privacidad, la empresaria no estaba segura de querer hacerlo.

Sin embargo, María Pombo se atrevió a hacerlo: "Yo no sabía si lo quería contar o no. No sabía qué excusa poner, creí que era mejor dar la información. Hice un vídeo y lo expliqué".

"Estaba acojonada y dejé el móvil, no quería ver las reacciones. Estaba triste. Pero luego vi que eran mensajes de amor, fue de lo mejor que me ha dado las redes sociales, el apoyo que me dieron", explicaba.

Al final, la influencer se vio muy arropada por sus seguidores. Algo que le dio fuerzas para confrontar aquel momento.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón