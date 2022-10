María Patiño y su marido ya saben que alguien cercano está enfermo

La situación de María Patiño como trabajadora de Sálvameno está siendo nada placentera. ¿La razón? En el último año, ha tenido que enfrentarse a todo tipo de tragedias por parte de sus compañeros de programa. Ahora, una persona muy cercana ha admitido que tiene problemas de salud.

María Patiño y una serie de catastróficas desdichas

Primero fue Belén Esteban y su tobillo, después Chelo García-Cortés y su mano, tampoco se libró el brazo de Lydia Lozano. Además, Pipi Estrada, Belén Rodríguez y Canales Rivera también han sufrido todo tipo de percances.

De momento, María Patiño se está librando de esta mala racha. Sin embargo, ya hay otra víctima de esta supuesta maldición que se cierne sobre Mediaset: Paz Padilla.

| Telecinco

La expresentadora de Sálvameha confesado que tiene una enfermedad. Todo ha surgido a raíz de un vídeo de Paz contestado a la prensa en la que se la percibe muy ‘contenta’. Rápidamente, se volvió viral y las redes sociales se llenaron de comentarios apuntando a un estado de embriaguez.

“No sabe ni lo que están preguntándole de la ‘tajá’ que lleva encima”, comentaba un usuario en Twitter.

Ante estos rumores, la excompañera de María Patiño ha tenido que salir a dar la cara sobre su verdadera situación.

“Quiero decir que yo no bebo nunca alcohol. Siempre bebo cerveza sin alcohol”, afirmaba Padilla. El motivo de tal decisión no es otro que su estado de salud.

| Mediaset

La humorista lo explicaba: “Tengo una enfermedad que se llama el síndrome de Gilbert. Me altera muchísimo y no digiero el alcohol, no lo asimilo”.

El síndrome de Gilbert se trata de una afección del hígado por la que este órgano no procesa bien la bilirrubina. Es una afección genética hereditaria, que resulta inofensiva y no requiere tratamiento.

Se estima que entre un 5 y un 10 % de la población sufre este síndrome. El presentador Jordi González también está afectado por ella.

La relación de María Patiño y Paz Padilla

María Patiño y la humorista rompieron relaciones a principios de año. Fue tras el encontronazo con Belén Esteban a raíz de sus declaraciones sobre la COVID-19.

En ese momento, la por entonces presentadora, abandonó el plató sin mirar atrás. Algo que desembocó en un despido y posterior readmisión.

A partir de ahí, la gaditana dejó de seguir a María Patiño y a Belén en su cuenta de Instagram. De este modo, daba a entender que la relación entre ellas era inexistente.

Parece ser que María Patiño no ha superado todo lo que sucedió. Y es que, en agosto, le lanzó una pulla muy directa a su excompañera de trabajo.

Debemos remontarnos al momento en el que Sergio Avilés comienza en el programa. “Yo creo que hoy se va a liar. Adela se va a quedar sola”, vaticinaba Patiño.

Mayte Ametlla, la directora de Sálvame Sandía, replicaba a la periodista, sugiriendo que podía ser ella la que abandonase el plató.

| Europa Press

Ante estas palabras, María Patiño comentaba lo siguiente: “Bueno, no lo sé. El director no deja que seamos libres”. A lo que Valldeperas le dio la razón.

“Básicamente porque una presentadora no debe abandonar nunca un plató”, volvió a decir Ametlla. Ante estas palabras, María Patiño apostilló con sorna “Bueno, en teoría sí...”. En una clarísima alusión a Paz, que todo el mundo entendió al momento.

Después de dos meses, ¿seguirá todo igual entre ambas?, ¿qué opinará Patiño de la enfermedad de su excompañera?