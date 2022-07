María Patiño tiene un problema por los hijos y el llanto confirma la ruptura final

María Patiño es una de las grandes promesas de Telecinco, por eso sus responsables le eligen para presentar los programas más importantes. Es la sustituta oficial de Jorge Javier Vázquez, pero algunos de sus compañeros no se toman en serio sus funciones. Recientemente ha tenido un problema con Rafa Mora por hablar de los hijos de Kiko Matamoros.

María Patiño, haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza, ha dejado claro lo que piensa sobre los hijos de su compañero Kiko. Piensan que deberían haber sido más considerados y defender al colaborador en Sálvame, pues es un espacio con mucha repercusión. Rafa le ha llamado “mentirosa” y ella se ha enfrentado a él, advirtiéndole de que debía tener más respeto.

María Patiño sabe que las lágrimas de Kiko Matamoros confirman que ha roto definitivamente con su hija Ana, la pequeña de la familia. Sin embargo, con el resto sí tiene relación y cree que deberían haberse implicado más en el concurso del exmarido de Makoke. Rafa le ha llevado la contraria la periodista, pero ella no se ha quedado callada porque conoce la verdad.

“Los hijos no han querido apoyar al padre en este programa”, insiste Patiño en un tono contundente mientras se enfrenta al valenciano. “No mintáis”, le ha dicho él al darse cuenta de que la familia Matamoros no estaba quedando en buen lugar. En ese momento ha estallado el conflicto y la presentadora le ha dejado claro qué papel debe tomar dentro del programa.

María quiere que sus colaboradores le respeten, por eso le ha dicho a Mora: “Te lo vuelvo a decir, a mí no me llames mentirosa”. La comunicadora cuenta con el apoyo de su amiga Gema López, quien también le ha plantado cara al exnovio de Tamara Gorro. “No te he oído hablar así a otros presentadores”, le ha dicho ganándose el aplauso del público que estaba en plató.

María Patiño lanza una clara advertencia

María sabe que el llanto de Kiko Matamoros demuestra que la relación con su hija Ana está rota y entiende la postura de la influencer. Lo que no comprende es que ni Diego ni Laura hayan entrado a defender al colaborador, pues en Sálvame siempre les han tratado bien. Cuando ha visto a Rafa Mora defender lo indefendible ha lanzado una advertencia.

Patiño, al darse cuenta de que su compañero no estaba respetando la jerarquía de Sálvame, se ha levantado y ha puesto orden. “No estoy mintiendo y las chulerías te las metes donde te las tengas que meter”. Después de esta frase el valenciano no ha vuelto a usar un tono equivocado, pero ha seguido defendiendo su postura.

La presentadora comprende que determinados compañeros quieran que Matamoros gane Supervivientes 2022, pero quiere ser sincera. Piensa que el fracaso del tertuliano está relacionado con la falta de interés de sus hijos Diego y Laura. Cuando han necesitado siempre han contado con el apoyo de Sálvame y ahora se niegan a colaborar en el programa.

María Patiño se ha ganado el respeto de los suyos

María ha tenido un enfrentamiento con Rafa y el resto de colaboradores se han posicionado a su lado. Se ha ganado el respeto de todos, pues ha conseguido llegar muy lejos gracias a la humildad que siempre le ha caracterizado. La periodista no quiere tener problemas, simplemente pretende trasmitir información justa y directa.

Patiño ha marcado unos límites muy claros y no consiente que nadie se interponga en su camino. Está en Telecinco para informar sobre la vida de ciertos famosos, no para tratar temas relacionados con su vida privada. Tampoco quiere perder el tiempo en discusiones que no le llevan a ningún lado, quiere aprovechar sus minutos en televisión entreteniendo.