María Patiño señala a la suegra para explicar el motivo real del divorcio

María Patiño es una de las grandes periodistas de Telecinco, así que maneja información sobre los famosos más importantes del momento. Lo último que ha hecho ha sido desvelar por qué Anabel Pantoja decidió divorciarse de Omar Sánchez. Según su información, el canario empezó a coquetear demasiado con la prensa del corazón y la colaboradora no estaba de acuerdo.

María Patiño ha señalado a Arelys, la nueva suegra de Anabel, para explicar el nuevo contratiempo al que se enfrenta la sevillana. Patiño cree que Yulen Pereira no tardará en pasar a la posteridad porque Pantoja no quiere a alguien tan amable con los medios. Pretende proteger su vida privada y sabe que la mejor forma de hacerlo es encontrar un novio discreto.

María está decepcionada con Arelys porque le ha defendido mucho a lo largo de Supervivientes y ahora no quiere saber nada de ella. Ha mandado a uno de sus reporteros hasta las puertas de su casa para ver si podía entrevistarla, pero no ha obtenido respuesta. Lydia Lozano ha insinuado que podría ser concursante del nuevo programa que está preparando Telecinco.

María está convencida de que Anabel se divorció de Omar Sánchez porque ella necesita vivir su romance en la más estricta privacidad. Esta regla de tres impide que Yulen se quede en la vida de la hija de la cantante mucho tiempo, sobre todo, después de lo que ha pasado. Arelys estaría negociando para convertirse en un rostro más de Telecinco, a pesar de que en su momento aseguró que no le gustaba la fama.

Patiño ha tomado las riendas de Sálvame, ejerce de presentadora y la audiencia está encantada con ella. Uno de sus grandes méritos es que no se casa con nadie: dice lo que piensa cuando lo piensa, no tiene normas. Por ese motivo, ha arremetido contra el exmarido de Anabel Pantoja y le ha acusado de no ser tan humilde como aparenta.

María Patiño cuenta con el apoyo de los suyos

María piensa que la vida pública de Arelys es incompatible con lo que necesita Anabel, por eso, cree que antes o después habrá problemas. La suegra de la colaboradora nunca ha aprobado, a pesar de que ahora asegure que está encantada. Son muchos los que piensan que los problemas familiares terminarán debilitando el romance.

Patiño considera que Omar Sánchez ha jugado con las cartas marcadas porque no contó la conversación que tuvo con Pantoja antes de Supervivientes. Le dijo que él estaba dispuesto a rehacer su vida, pero después omitió este detalle para quedar de “víctima”. La periodista cree que ha intentado convertir a la prima de Kiko Rivera en “verdugo”.

La presentadora ha dado un discurso que ha tenido mucha repercusión dentro y fuera de Telecinco, todos le han aplaudido de forma unánime. Su amiga Gema López también piensa que Anabel quiere tener un novio anónimo, por eso, Yulen se está equivocando. El deportista ha vendido una exclusiva en Lecturas por la que se ha embolsado una cifra cercana a los 15 000 euros.

María Patiño lanza un mensaje importante

María se ha comunicado con Omar a través de la pequeña pantalla y le ha recordado algo que podría removerle muchos sentimientos. “Anabel se sintió culpable, te entendió y empatizó con tu dolor”, declara la periodista en un tono contundente. Sin embargo, él se ha limitado a ocultar información para que el público crea que es el gran perjudicado.

Patiño tiene la conciencia tranquila porque ha hecho todo lo posible para que su compañera gane Supervivientes 2022. Se ha quedado a las puertas de la final, pero se lleva algo mucho más importante: el respeto de la audiencia. Se ha convertido en un rostro fundamental y ha demostrado que es una auténtica estrella de la televisión.