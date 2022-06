María Patiño se quita la ropa y todo el mundo se fija en el mismo detalle

María Patiño es una de las colaboradoras más importantes del mundo rosa de nuestro país. Lleva años ocupando las sillas de los programas con más relevancia en televisión, y su profesionalidad es innegable.

Durante años ha sido una de las tertulianas que más intriga ha acaparado por su vida personal. Siempre se ha caracterizado por ser una de las más celosas de su intimidad, pero hoy eso ha acabado. Una fotografía sin ropa ha marcado un antes y un después en la vida pública de María Patiño.

La vida privada de María Patiño, al descubierto

Desde que se sacó la carrera de periodismo, María Patiño tenía muy claro que el mundo del corazón era su vida. Empezó en la calle reporteando, pero se siente muy orgullosa de haber sido capaz de llegar a la televisión con su propia agenda de contactos.

Hoy, es una de las veteranas, pero María Patiño no piensa en retirarse. A diferencia del resto de sus compañeros, la periodista combina sus colaboraciones de Sálvame con Socialité, programa que presenta todos los fines de semana.

| Telecinco

Pero no todo es trabajo en la vida de María Patiño. La presentadora busca huecos libres siempre que puede, y se escapa de viaje con su pareja, Ricardo Rodríguez. De hecho, disfrutaba de la playa de Fuerteventura hace unos días.

Aunque la periodista no imaginaba que fuera a ser la protagonista de las revistas del corazón por sus fotos en bikini. Todo el mundo se ha fijado en lo mismo y ahora María Patiño es el centro de todas las conversaciones.

La imagen en bikini de María Patiño

Siempre que el trabajo se lo permite, la colaboradora de Sálvame se escapa a Fuerteventura. Es su destino favorito, y más aun si lo hace de la mano de su pareja. Con Ricardo es feliz y no necesita gritarlo a los cuatro vientos.

Al igual que con su hijo, la colaboradora tiene muy protegido al publicista, aunque a veces no pueda evitar que salga información comprometida de él. Es lo que ha pasado en las últimas horas: la revista Semana ha lanzado al kiosco su nueva portada, una en la que Patiño y su marido salen en bikini.

Todos se han fijado en lo mismo, y estamos seguros de que esta tarde en Sálvame, María Patiño se justificará. ¿De qué hablamos exactamente?

| Europa Press

El detalle de María Patiño del que todo el mundo habla

El detalle no es otro que el cuerpazo que muestra María Patiño este año en la portada de la revista citada anteriormente. Tras ponerse a punto los meses previos a los de verano, la colaboradora de Sálvame luce la figura perfecta que toda mujer desharía tener.

Si hay algo por lo que destaca María Patiño es por demostrar que el esfuerzo y la constancia sirven para llegar a tu objetivo. No se habla de otra cosa que de los abdominales que se marcan en la figura de María Patiño…

La complicidad de María Patiño con su marido

En estas imágenes, además de la colaboradora, Ricardo también es protagonista. Y, sobre todo, la complicidad que la pareja tiene en su tiempo libre. Han pasado tres años desde que se dieran el ‘sí, quiero’ en 2019, poniendo el broche a más de 19 de años de relación.

Hace unos meses confesaba a los medios cuál era el secreto de su relación con Ricardo. "Estar compenetrados y tener, además, mucha independencia los dos, cada uno tenemos nuestro espacio. Él no se mete en el mío y yo no me meto en el suyo", concluía.

