María Patiño responde en directo tras salir a la luz su enfermedad

María Patiño se ha topado con un problema en televisión y es su encontronazo con José Antonio Avilés, ahora colaborador de Sálvame. Pero también se ha topado con un conflicto en redes con una persona próxima a Isabel Pantoja, que la ha tachado de enferma. En concreto, la cuñada de la tonadillera ha arremetido sin piedad contra ella tras destaparse que podría ser la topo de Cantora.

Patiño se ha quedado estupefacta ante los ataques que ha recibido y no ha dudado en responderlos. Lo ha hecho con contundencia y sin caer en el insulto.

| Socialité

María Patiño, atacada sin piedad

La conductora de Socialité es consciente de que en muchas ocasiones no gusta a todo el mundo, por lo que le llueven las críticas. Lo que no esperaba son los ataques que ha recibido en forma de tuit por parte de Romina Scuteri, la pareja de Juan Pantoja desde hace diez años. Una mujer que ha usado las redes para compartir numerosas fotos del interior de la finca de Isabel.

Ante las publicaciones de aquella, María y otros rostros conocidos han venido a cuestionar que rompa el deseo de privacidad de la cantante. Y esto no ha gustado en absoluto a la cuñada de la tonadillera. Tanto es así que ha usado su cuenta de Twitter para atacar sin piedad a Patiño.

| Socialité

La gallega ha sido el objetivo de varios mensajes de la citada mujer, que incluso ha recurrido al insulto. Hasta tal punto han llegado algunos de sus comentarios, que en Socialité, donde se ha abordado lo ocurrido, se ha optado por no desvelar algunos.

En efecto, se ha dado a conocer este: “Qué enfermedad tan grande y qué obsesión tienes con esta familia. Hazte tratar chica, que lo tuyo no es normal”.

María Patiño, estupefacta, decide responder a los ataques

La colaboradora de Sálvame al ver que se ha convertido en el objetivo de la ira de Romina no ha querido quedarse callada. Ha optado por responder de forma clara y firma.

María Patiño ha dicho: “No soy nada partidaria de que los medios nos hagamos eco de los insultos porque se comete un efecto dominó. Hay muchos medios de comunicación que convierten en titulares cuatro o cinco insultos de personas y es un modo fácil de convertir algo que no lo es en noticia”.

“Me encuentro con titulares donde se puede atacar o despreciar a compañeros míos y hacer eso es cometer un grave error. Primero, porque no responde a una noticia. Segundo, porque lo que provoca es un efecto muchísimo mayor, cuando no dejan de ser cuatro comentarios de una señora que no conozco”.

| Telecinco

A esto ha añadido: “'La Pantoja' cuando vino a Telecinco y coincidimos me trató con respeto, que es lo único que pido, no cariño. Y me quedo con que las personas vinculadas a ella, desde Isa a Kiko o a Anabel, cuando los he tenido a mi lado me han tratado con el respeto que yo a ellos”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Asimismo, en este punto María Patiño ha querido referirse a Juan Pantoja. Ha expuesto: “Él nos decían que era anónimo, pero qué metedura de pata por parte de su pareja. Era un señor del que no se podía hablar y es interesante hablar de él, de a lo que se ha dedicado”.

“La libertad de expresión es para todos, también para ellos. Pero lo sucedido retrata la educación que tiene esta señora, a la que no conozco y que no me interesa nada, de momento”.