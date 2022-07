María Patiño reconoce su error después de anunciar el embarazo

María Patiño es una de las grandes periodistas de Telecinco y tiene un gran compromiso con la verdad, por eso ha interrumpido día libre. Ha aprovechado que sus compañeros de Socialité han anunciado el embarazo de Anabel Pantoja para matizar una información importante. En el programa anterior entrevistó a un paparazzi que acusó a la colaboradora de desatender a su padre, pero no es verdad.

María Patiño ha explicado que su amiga de Sálvame lo dejó todo bien atado para que Bernardo Pantoja no tuviera ningún problema. Lo que ha ocurrido es que las enfermeras que se estaban haciendo cargo de él se han tomado unas merecidas vacaciones. El problema ya está resuelto y quiere dejar claro que la influencer ha invertido mucho dinero en los cuidados de su padre.

“Quería decir algo: ayer mi compañero Pablo dio una información sobre el padre de Anabel, dijo que el dinero no llegaba. Por circunstancias que no voy a contar tengo que decir que la sevillana dejó a su madre una misión: pagar a dos cuidadoras. También hay un fisioterapeuta y esas dos cuidadoras han cogido vacaciones, pero ya han sido desplazadas”

María conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del corazón y sabe que ha intervenido en el momento oportuno. En Socialité han desvelado que Anabel ha programado su embarazo y que quiere tener un bebé en un plazo máximo de dos años. Patiño sabía que tenía que aprovechar la situación para dejar claro que su compañera es una hija de primera.

“Quiero dar la cara por Anabel, pero también por Merchi porque está separada y sigue cumpliendo lo que le ha dicho a su hija. Insisto, Bernardo está en muy buenas manos y sigue teniendo dos cuidadoras que se turnan mañana y noche. Todo está financiado por la sobrina de Isabel”, explica la presentadora.

María Patiño evita hablar del bebé

María estaba preocupada porque Pablo González había contado en Socialité que la prima de Kiko Rivera no se ocupaba de Bernardo Pantoja. Ella no le corrigió de forma instantánea porque no tenía datos suficientes, pero ahora puede demostrar que Pablo se ha equivocado. Asegura que tiene en su poder documentación y recibos, aunque nunca los hará públicos.

Patiño ha aclarado que todo ha sido un error y estaba tan concentrada en ese propósito que no ha hablado del tema del momento. “Anabel Pantoja ha tomado la decisión más importante de su vida: quiere ser madre ahora que ha conocido a Yulen. Dice que lo va a hacer cuando llegue a España y que como mucho va a esperar un año y medio”, anuncian en Socialité.

La presentadora sabe que la influencer siempre ha retrasado sus planes de maternidad porque no se sentía preparada. Su exmarido intentó tener hijos, pero ella no quiso y esto supuestamente provocó una grieta en la relación. Omar Sánchez todavía no ha dado su opinión, pero en Telecinco aseguran que tiene motivos suficientes para estar molesto.

María Patiño explica su nuevo problema

María ha tenido un conflicto con Kiko Matamoros y Nuria Marín, su sustituta en Socialité, ha aprovechado para profundizar en el tema. “Yo creo que estoy bien y él también”, ha explicado la gallega sin saber lo que había contado su compañero. “Me la suda porque estoy orgulloso de que me defienda mi pareja, pueden ladrar lo que quiera que uno tiene sabiduría suficiente”, ha contado Kiko.

Patiño ha dejado claro que ella no tiene que esconderse de nada, pues lo único que ha hecho es opinar en libertad. “Al final quien le tiene que trasmitir la información son los directores, no yo”, ha contestado para zanjar la polémica. Las redes están de su lado, siempre ha demostrado ser valiente y sincera.