María Patiño, a punto de ser despedida de televisión por quedarse embarazada de él

María Patiño puede presumir de ser una de las periodistas más reputadas del país y todo se lo debe a alguien: a ella misma. No ha parado hasta conseguir su sueño y ha demostrado que todo esfuerzo tiene su recompensa, por eso esta tan orgullosa. Cuando su carrera empezó a despegar se quedó embarazada y tuvo tanto miedo que ocultó su tripa durante unos meses.

María Patiño ha concedido una entrevista muy personal en Sálvame y ha confesado cómo fueron los primeros meses de embarazo. No quería que nadie se enterase porque pensaba que le iban a despedir y no podía permitirse quedarse sin empleo en ese momento. Mantuvo el secreto hasta que su responsable le preguntó de forma directa y ella no tuvo más remedio que contar la verdad.

| Telecinco

María ha creado escuela, no solamente dentro del periodismo del corazón, también en el mundo del feminismo. Ha demostrado que una mujer puede llegar a cualquier parte, lo único que hace falta es arrojo y talento, algo que a ella le sobra. Una vez ha pasado el bache, tiene fuerza para reconocer que estuvo a punto de ser despedida, pero evitó el problema.

“Tenía pánico a que mis jefes se enterasen y me echaran, por eso no dije nada. Yo trabajaba en Sevilla y la sede estaba en Madrid, me daba miedo no ser independiente y ese ha sido siempre mi mayor temor”. Ha hablado alto y claro sobre un asunto que afecta a muchas familias: la conciliación laboral, aunque ella encontró una buena solución.

María tuvo la suerte de contar con sus padres, quienes se encargaron de su hijo hasta que la carrera de Patiño era más estable. El joven se llama Julio y puede presumir de tener una madre que es una auténtica estrella de la pequeña pantalla. Ella prefiere no valorarse en ese sentido: “No sé cómo soy porque la verdad que eso no depende de mí, dependería de mi hijo”.

María Patiño ha enseñado una gran lección

María marcó una regla muy clara nada más llegar a Sálvame: no hablaría de su vida privada, quería seguir siendo una periodista discreta. Por eso ha hecho un gran esfuerzo por conceder esta entrevista y las reacciones no se han hecho esperar. Las redes sociales se han plagado de comentarios de apoyo, el público ha descubierto a la persona que hay detrás de la estrella.

| Europa Press

Patiño ha puesto mucho empeño en ser una buena madre y lo ha conseguido, a pesar de que considera que ha tenido muchos fallos. “A veces pienso que he estado demasiado tiempo en el trabajo, pero creo que los niños son más generosos que los padres”. Estuvo a punto de perderlo todo, pero ninguno de sus jefes quiso prescindir de la destreza de una periodista tan brillante.

La gallega se quedó embarazada de un hombre que actualmente nadie sabe quién es, al menos nadie ha publicado su nombre. Es algo que pertenece a su más estricta privacidad y como nunca ha comercializado con el secreto hay que respetarlo. Ha dejado los límites claros y sus compañeros no irán más allá, todos saben que no se lo merecería.

María Patiño prefiere contar la verdad

María tiene una vida muy interesante y sabe que circulan muchos rumores sobre ella que no se ajustan a la realidad. Por eso ha concedido esa entrevista, Terelu Campos le ha hecho las preguntas desde un punto de vista muy amable. Todo ha salido bien y el programa ha registrado un dato de audiencia estupendo, se nota que es la colaboradora más famosa.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Patiño podría ganar mucho dinero hablando de su vida, pero prefiere estar detrás de la noticia porque es lo que realmente le interesa. Ha luchado mucho para conseguir lo que tiene y nadie conseguirá que renuncie a ello. Es cierto que colecciona bastantes detractores, pero ninguno tiene tanta fuerza como ella.