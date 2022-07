María Patiño está preocupada por su marido e intentará salvar la relación

María Patiño se ha puesto en contacto con sus compañeros de Sálvame para dejar claro que ella no es responsable de lo que ha sucedido. Kiko Matamoros ha decidido emprender una guerra contra varios rostros del programa y la gallega cree que no tiene motivos. La relación entre el colaborador y la presentadora corre peligro, pero Patiño tiene la conciencia tranquila.

María Patiño ha charlado con Jorge Javier Vázquez para intentar arreglar el problema, aunque reconoce que está dolida con el tertuliano. Kiko ha regresado a España y, según la opinión de la periodista, ha situado a sus compañeros “en el paredón” porque no ha sabido perder. El ex de Makoke le pedirá explicaciones a Lydia Lozano, pero también quiere mantener una conversación con Patiño.

María asegura que lo único que ha hecho es opinar desde el respeto, un respeto que su compañero perdió cuando habló de Venezuela. Está preocupada porque su marido es de dicho país y Matamoros habló en un tono muy despectivo de los inmigrantes. Defiende que ella sí podría estar molesta y en cambio se ha limitado a analizar el concurso de Matamoros desde la objetividad.

María reconoce que tuvo un enfrentamiento con Marta López, novia del colaborador, en Sábado Deluxe durante un debate. Pero no entiende que la modelo se lo haya tomado como algo personal, pues fue algo que sucedió dentro de plató. No consiente que nadie le diga qué tiene que hacer o cómo tiene que hablar, ella respeta y exige respeto.

La presentadora está dispuesta a tender puentes y quiere hablar con Kiko Matamoros, pero no tolera la condescendencia de nadie. Le tiene aprecio e intentará no perderle, aunque le va a dejar claro que lo único que ha hecho es juzgar un programa de televisión. También dijo que Marta López no estaba disfrutando con Supervivientes 2022, pero asegura que no hizo el comentario con mala intención.

María Patiño se casó en secreto y sin avisar

María está casada con Ricardo Rodríguez, un actor venezolano que podría haberse sentido mal con los comentarios de Kiko Matamoros. El colaborador señaló a su compañera Mariana por haber salido de Venezuela para buscarse un futuro mejor. La presentadora no tolera este atrevimiento y le preocupa que las personas como su esposa puedan estar dolidas.

Patiño siempre se ha caracterizado por ser clara, no le tiene miedo a nadie y no consiente que le digan cómo tiene que actuar. Es respetuosa con todos, así que puede presumir de hacer su trabajo desde un punto de vista objetivo. Tiene claro lo que quiere hacer, por eso, nunca habla de su vida privada e intenta mantener a su familia al margen.

La gallega se ha convertido en uno de los rostros más populares del panorama nacional, así que su boda estuvo en boca de todos. No avisó a nadie y se marchó a una playa paradisíaca para formalizar su relación, después contó por qué había tomado esa decisión. No quería que una noticia que afectaba a Ricardo, una persona anónima, ocupara las páginas de ninguna revista.

María Patiño tiene que resolver un problema

María es muy celosa de su intimidad, aunque no tiene nada que ocultar y siempre que puede presume de su marido. Es actor y ha formado parte de proyectos importantes, de hecho, muchos directores están deseando trabajar con él. Tiene mucho talento para la interpretación y ha contagiado a la periodista la pasión por dicho arte.

Patiño es uno de los rostros más carismáticos de Telecinco, no se achanta ante ningún reto. Triunfa en toda sus apariciones televisivas, por eso, se animó a seguir los pasos de su esposo. Hace unos años, protagonizó un corto que tuvo mucha repercusión.